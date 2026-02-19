Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans

Nieuwe vandalenstreken van buitenlandse voetbalsupporters op bussen van De Lijn zorgen voor ongenoegen bij de vakbond. Volgens ACOD is de grens bereikt en moet het gratis vervoer voor fans ernstig in vraag worden gesteld.

Aanleiding zijn incidenten met supporters van Atlético Madrid op weg naar de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge. Een bus liep schade op nadat een raam werd ingeslagen, terwijl in een tweede voertuig het plafond werd vernield, schrijft HLN.

Bij de vakbond reageren ze scherp. Petra Depoorter noemt de situatie onhoudbaar en wijst erop dat er eerder al problemen waren, onder meer toen een bus in brand werd gestoken door een supporter van FC Barcelona.

Ook de fans van Atlético Madrid richtten schade aan in bussen van De Lijn

Hoewel chauffeurs zich deze keer niet onveilig voelden, blijven de incidenten zwaar doorwegen. “We staan voor een besparingsronde en tegelijk blijven we gratis vervoer voorzien voor voetbalfans terwijl bussen beschadigd raken”, klinkt het bij Depoorter.

De schade heeft ook praktische gevolgen. Beschadigde voertuigen vallen tijdelijk uit, wat volgens de vakbond op drukke momenten kan leiden tot tekorten voor gewone reizigers, zoals scholieren.

De toekomst van het supportersvervoer is daardoor onzeker. Bij De Lijn worden de incidenten veroordeeld en staan gesprekken gepland, maar het is nog onduidelijk of chauffeurs in de toekomst nog bereid zullen zijn om buitenlandse fans naar het stadion te brengen.