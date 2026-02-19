Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nieuwe vandalenstreken van buitenlandse voetbalsupporters op bussen van De Lijn zorgen voor ongenoegen bij de vakbond. Volgens ACOD is de grens bereikt en moet het gratis vervoer voor fans ernstig in vraag worden gesteld.

Aanleiding zijn incidenten met supporters van Atlético Madrid op weg naar de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge. Een bus liep schade op nadat een raam werd ingeslagen, terwijl in een tweede voertuig het plafond werd vernield, schrijft HLN.

Bij de vakbond reageren ze scherp. Petra Depoorter noemt de situatie onhoudbaar en wijst erop dat er eerder al problemen waren, onder meer toen een bus in brand werd gestoken door een supporter van FC Barcelona.

Ook de fans van Atlético Madrid richtten schade aan in bussen van De Lijn

Hoewel chauffeurs zich deze keer niet onveilig voelden, blijven de incidenten zwaar doorwegen. “We staan voor een besparingsronde en tegelijk blijven we gratis vervoer voorzien voor voetbalfans terwijl bussen beschadigd raken”, klinkt het bij Depoorter.

De schade heeft ook praktische gevolgen. Beschadigde voertuigen vallen tijdelijk uit, wat volgens de vakbond op drukke momenten kan leiden tot tekorten voor gewone reizigers, zoals scholieren.

Lees ook... Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'
De toekomst van het supportersvervoer is daardoor onzeker. Bij De Lijn worden de incidenten veroordeeld en staan gesprekken gepland, maar het is nog onduidelijk of chauffeurs in de toekomst nog bereid zullen zijn om buitenlandse fans naar het stadion te brengen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atlético Madrid

Meer nieuws

Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

21:00
Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

22:23
Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond

Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond

17:00
SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje

SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje

22:15
Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

15:30
67
Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

14:40
2
Ivan Leko met de handen in het haar met oog op dit weekend (en terugmatch CL)?

Ivan Leko met de handen in het haar met oog op dit weekend (en terugmatch CL)?

17:40
1
Het loopt opnieuw helemaal mis in Brugge: bus van De Lijn beschadigd door supporters

Het loopt opnieuw helemaal mis in Brugge: bus van De Lijn beschadigd door supporters

14:20
1
Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético Reactie

Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético

13:20
Zoals het verleden al bewees: bij STVV spelen ze met vuur Opinie

Zoals het verleden al bewees: bij STVV spelen ze met vuur

21:40
Europa League-uitschakeling dreigt voor AZ én Fenerbahçe: goed nieuws voor Belgische coëfficiëntenstrijd

Europa League-uitschakeling dreigt voor AZ én Fenerbahçe: goed nieuws voor Belgische coëfficiëntenstrijd

21:06
KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

20:37
Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn Analyse

Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn

20:40
Anderlecht-jongeling wat naar de achtergrond verdwenen: "Ik wil naar de A-ploeg"

Anderlecht-jongeling wat naar de achtergrond verdwenen: "Ik wil naar de A-ploeg"

20:20
Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken"

Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken"

20:00
2
Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

19:40
1
Kan Club Brugge doorstoten tegen Atletico? Marc Degryse zegt waar sleutel ligt

Kan Club Brugge doorstoten tegen Atletico? Marc Degryse zegt waar sleutel ligt

10:30
3
Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

19:06
9
Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

19:30
Luis Vazquez zegt wat hij denkt over Anderlecht en zijn transfer

Luis Vazquez zegt wat hij denkt over Anderlecht en zijn transfer

19:00
Genk kreeg veel kritiek, maar... "Als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil"

Genk kreeg veel kritiek, maar... "Als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil"

18:40
'Het is Anderlecht menens: ultieme poging mét het nodige geld op tafel voor Schreuder'

'Het is Anderlecht menens: ultieme poging mét het nodige geld op tafel voor Schreuder'

18:20
Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

13:00
12
DONE DEAL: Belgische profclub kiest voor oudgediende

DONE DEAL: Belgische profclub kiest voor oudgediende

18:00
Julie Biesmans reageert na uitschakeling in Champions League

Julie Biesmans reageert na uitschakeling in Champions League

16:15
Pech voor Rode Duivels? Tedesco plots aanzien als tactisch genie

Pech voor Rode Duivels? Tedesco plots aanzien als tactisch genie

17:20
"Onthou de naam": Spaanse pers ziet twee Brugse uitblinkers tegen Atletico

"Onthou de naam": Spaanse pers ziet twee Brugse uitblinkers tegen Atletico

08:00
19
JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

16:30
1
Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

16:45
1
Vanaken onthult hoe ommekeer tegen Atlético tot stand kwam: "Niet gevraagd, maar je kent me..." Reactie

Vanaken onthult hoe ommekeer tegen Atlético tot stand kwam: "Niet gevraagd, maar je kent me..."

06:45
Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng Reactie

Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng

23:35
130
Theo Leoni rekent af met Anderlecht: "Veel vage situaties"

Theo Leoni rekent af met Anderlecht: "Veel vage situaties"

16:00
Rik De Mil komt met hoopgevende updates voor KAA Gent

Rik De Mil komt met hoopgevende updates voor KAA Gent

15:00
1
Thibaut Courtois verrast met investering

Thibaut Courtois verrast met investering

14:00
Club Brugge zet twee keer een scheve situatie recht en houdt zijn kansen gaaf tegen Atlético Madrid

Club Brugge zet twee keer een scheve situatie recht en houdt zijn kansen gaaf tegen Atlético Madrid

23:00
Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing?

Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing?

13:40
14

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (H)
Galatasaray Galatasaray 5-2 Juventus Juventus
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-0 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Real Madrid Real Madrid
Monaco Monaco 2-3 PSG PSG
FK Qarabag FK Qarabag 1-6 Newcastle United Newcastle United
Bodø Glimt Bodø Glimt 3-1 Inter Milaan Inter Milaan
Club Brugge Club Brugge 3-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector" RememberLierse RememberLierse over Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng Swakke25 Swakke25 over Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken" RememberLierse RememberLierse over Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Lazare blijft hopen op terugkeer naar België: "Bij drie clubs willen aanbieden" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing? deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Dinamo Zagreb - KRC Genk: 0-0 RememberLierse RememberLierse over Carl Hoefkens wil nog iets kwijt over zijn (héél snelle) ontslag bij Club Brugge: "Dat blijft ook voor mij een raadsel" filip.dhose filip.dhose over Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved