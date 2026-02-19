Europa League-uitschakeling dreigt voor AZ én Fenerbahçe: goed nieuws voor Belgische coëfficiëntenstrijd

AZ Alkmaar heeft een moeilijke start in de tussenronde van de Conference League beleefd. In Armenië verloor de Nederlandse club met 1-0 van FC Noah, nadat Hovhannes Hambardzumyan het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

AZ creëerde nauwelijks kansen en moest het vooral hebben van doelman Jeroen Zoet, die enkele gevaarlijke momenten pareerde. Troy Parrott kwam nog twee keer dicht bij een treffer, maar raakte beide keren de paal. Volgende week wacht de return in Alkmaar, waar AZ een achterstand moet ombuigen.

Fenerbahçe 0-3 de boot in

Bij Fenerbahçe dreigt ook uitschakeling in de Europa League. De Turkse topclub ging thuis met 0-3 onderuit tegen Nottingham Forest. Murillo opende de score, gevolgd door een doelpunt van Morgan Gibbs-White en een afstandsschot dat de 0-3 bracht. Fenerbahçe kreeg nog enkele kansen via Talisca en Sidiki Cherif, maar stuitte telkens op doelman Stefan Ortega. Een wonder is nodig om het tij te keren in de return in Engeland.

Celta de Vigo en Bologna winnen nipt

Celta de Vigo zette een belangrijke stap richting de achtste finale door met 2-1 te winnen bij PAOK Saloniki. Iago Aspas en Williot Swedberg zorgden voor een 0-2 voorsprong voor de rust, waarna PAOK na een doelpunt van Alexander Jeremejeff terugkwam tot 1-2. Celta hield stand ondanks een hectische slotfase met kansen over en weer.

Bologna FC won nipt bij SK Brann, 1-0, dankzij een vroeg doelpunt van Santiago Castro. Thijs Dallinga viel in en hielp het Italiaanse team aan balbezit, terwijl Brann via Noah Holm en Ulrik Mathisen nog dreigde. Riccardo Orsolini kwam meerdere keren dichtbij een tweede treffer, maar het bleef spannend tot het einde.

Europa League

19/02/2026 18:45 Brann - Bologna 0-1 19/02/2026 18:45 Dinamo Zagreb - KRC Genk 1-3 19/02/2026 18:45 Fenerbahçe - Nottingham Forest 0-3 19/02/2026 18:45 PAOK - Celta De Vigo 1-2 19/02/2026 21:00 Celtic Glasgow - VFB Stuttgart 1-3 19/02/2026 21:00 Ludogorets - Ferencváros 2-1 19/02/2026 21:00 Panathinaikos - Viktoria Plzen 2-1 19/02/2026 21:00 Lille OSC - Rode Ster Belgrado 0-1

Conference League

19/02/2026 18:45 FC Noah - AZ Alkmaar 1-0 19/02/2026 18:45 Zrinjski - Crystal Palace 1-1 19/02/2026 18:45 KuPS - Lech Poznan 0-2 19/02/2026 18:45 Sigma Olomouc - Lausanne Sports 1-1 19/02/2026 21:00 Bialystok - Fiorentina 0-2 19/02/2026 21:00 Drita - NK Celje 1-2 19/02/2026 21:00 Omonia Nicosia - Rijeka 0-0 19/02/2026 21:00 Shkendija 79 - Samsunspor 0-0

Voor België is het resultaat van AZ cruciaal. Mocht de Nederlandse club uitgeschakeld worden, krijgen Genk en Club Brugge nog een kans om de Belgische UEFA-coëfficiënt op te krikken door een sterke Europese campagne.