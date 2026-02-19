DONE DEAL: Belgische profclub kiest voor oudgediende

Op zoek naar een nieuwe trainer na het vertrek van Kevin Caprasse heeft RFC Seraing Arnauld Mercier teruggehaald. Mercier was in het seizoen 2014-2015 al eens hoofdtrainer bij de club uit het Luikse en moet nu het team terug op de rails krijgen.

RFC Seraing staat met twintig punten uit drieëntwintig wedstrijden op een vijftiende plaats en wordt meer dan ooit bedreigd met degradatie naar de Challenger Pro League, zeker als vier U23-ploegen gedwongen worden om in 1B te blijven.

Seraing moet dringend punten gaan pakken

De Metallos, die voorlaatste staan voor Olympic Charleroi en Club NXT, namen afscheid van Kevin Caprasse, die de club acht dagen geleden verliet om "persoonlijke redenen". Om hem te vervangen, werden twee bekende namen uit de Belgische tweede klasse genoemd.

Arnauld Mercier, die al eerder op de bank zat bij Seraing maar ook bij Beveren, Francs Borains en Olympic haalde het uiteindelijk van Mikhail Turi, die onder meer actief was bij Mandel United en Deinze. Het nieuws is nu officieel.

Arnauld Mercier keert terug op de bank van RFC Seraing

"Als een bekend figuur bij onze club heeft Arnauld Mercier al verschillende functies bekleed binnen het Rood & Zwarte huis, eerst als hoofdtrainer tijdens het seizoen 2014-2015, daarna als sportief directeur in 2019."


"Dankzij zijn ervaring en zijn perfecte begrip van het DNA van Seraing, zal onze nieuwe trainer de opdracht hebben om het werk dat al door de aanwezige staf is aangevat voort te zetten om het behoud van onze Metallos in de Challenger Pro League veilig te stellen", verklaarde de club in een persbericht.

