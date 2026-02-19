Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético

Club Brugge kan volgende week met een 3-3 op zak en met zelfvertrouwen naar Madrid afzakken. Er is dan ook geloof bij blauw-zwart dat de kwalificatie mogelijk is.

Twee keer terugkomen van een achterstand, met een belangrijk doelpunt in de 89ste minuut om alle kansen nog open te houden in Madrid. Het geloof bij Club Brugge is aanwezig dat het kan doorstoten naar de achtste finale.

Mechele heeft vertrouwen in kwalificatie Club Brugge

Dat zei onder meer Brandon Mechele, die zijn 100ste Europese wedstrijd speelde voor blauw-zwart. "Onze kansen zijn fiftyfifty. We toonden dat we minstens even goed zijn als Atlético en moeten dan ook in de kwalificatie geloven."

Al weet Mechele ook dat Club opnieuw zal moeten spelen zoals in de tweede helft, niet zoals in de eerste. "We zullen allemaal top moeten zijn om deze prestatie nog eens te kunnen herhalen", stelde Mechele.

Geen zege, maar Sabbe ziet toch kansen voor Club

Sabbe ziet nog altijd een voordeel voor Atlético, dat volgende week thuis speelt. "Ik ga niet zeggen dat het fiftyfifty is. Thuis wilden we een resultaat behalen en het is altijd een voordeel als je kan winnen. Met een gelijkspel ligt de wedstrijd van volgende week nog altijd open."

"Dat laatste doelpunt van Tzolis was uiteraard heel belangrijk, want dat zorgt voor een heel andere wedstrijd volgende week. Het nu eigenlijk 0-0, maar we zullen opnieuw ons spel moeten spelen en dan is er altijd iets mogelijk."

