Nicky Hayen spreekt klare taal over belang van Europese wedstrijd van Genk

Vanavond speelt KRC Genk op bezoek bij Dinamo Zagreb in de Europa League. Geen sinecure, maar ook zondag wacht een belangrijk duel in België tegen Standard.

Europese match voor Genk

KRC Genk staat voor heel belangrijke weken. De Limburgers willen in de Champions’ Play-offs geraken, maar willen ook Europees scoren. Geen gemakkelijke opdracht dus voor coach Nicky Hayen.

“Of ik ga roteren? We houden de fysieke data goed in de gaten en zullen de beste oplossingen voor morgen en zondag proberen te zoeken”, zegt Nicky Hayen aan Het Laatste Nieuws.

Het is volgens de Genkse trainer niet zo dat het ene belangrijker is dan het andere. “Beide matchen, beide competities, zijn even belangrijk voor ons. Zowel in eigen land als in Europa heb je iets om voor te spelen.”

Zagreb niet te vergelijken met Belgisch team

Voor Hayen is het belangrijk dat zijn ploeg in beide competities nog alles in eigen handen heeft. Hij is alvast onder de indruk van wat Dinamo brengt, niet te vergelijken met gelijk welk ander team uit de Belgische competitie.

“Ik vind het een sterk team. Ze spelen veel van achteruit, zijn fysiek sterk, beschikken over een lange spits en hebben wingers die een actie kunnen maken. Het is een goede krachtmeting. We zullen op ons best moeten zijn”, klinkt het.