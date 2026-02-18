Manuel Neuer schokt Duitsland met beslissing: "Ik kom er niét op terug"

Manuel Gonzalez
Foto: © photonews
De nationale voetbalbonden bereiden zich voor het WK van komende zomer. In Duitsland is er een heuse doelmannensoap ontstaan. Al brengt Manuel Neuer meteen duidelijkheid.

Manuel Neuer is op 39-jarige leeftijd nog steeds één van de beste doelmannen ter wereld. De Duitser is nog steeds nummer één bij Bayern München, maar nam wel al afscheid van interlandvoetbal.

En wat is er mooier dan eindigen op een WK? De Duitse voetbalwereld was de voorbije weken dan ook in de ban van een grootse terugkeer van Neuer bij Die Mannschaft.

De mensen kennen mijn beslissing

Manuel Neuer

"Het is leuk om te horen wat een pak collega's en voetbalkenners over me zeggen", reageert de 124-voudig Duits international in BILD op de geruchten. "Maar de mensen kennen mijn beslissing."

Neuer zet dan ook de puntjes op de i. "Ik kom niét terug. Olivier Baumann is nu de nummer één van Duitsland en dat doet hij goed. Ik duim dan ook mee voor hem én voor de Duitse nationale ploeg op het WK.

Gaat Manuel Neuer na dit seizoen door als doelman (van Bayern München)?


Voor de volledigheid: het contract van Neuer bij Bayern München loopt aan het einde van het seizoen af. Er is nog geen duidelijkheid over een eventuele verlenging van die overeenkomst. Al wil Vincent Kompany wél een voormalige doelman van RSC Anderlecht naar Beieren halen.

