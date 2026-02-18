Is hij een fout van Marc Wilmots of is het pech voor Standard?

Aangekomen als vrije speler in de maand januari, heeft Teddy Teuma niet de verwachte impact gehad bij Standard in de strijd om de Champions' Play-Offs. Zijn passage aan de Maas zal daarom geassocieerd worden met een misser van Marc Wilmots. Of kunnen ze hem langer vasthouden?

Volgens de algemene opinie deden Marc Wilmots en Standard een uitstekende zaak door deze winter Teddy Teuma binnen te halen, die transfervrij Stade de Reims verliet om zich aan de oever van de Maas te verbinden.

Hij was basisspeler tijdens de eerste seizoenshelft en eerder had de Maltees international zijn kwaliteiten al getoond tijdens zijn passage bij Union Saint-Gilloise. De teleurgestelde reacties van de supporters van Reims over zijn vertrek deden het beste hopen voor de Rouches.

In de strijd om de top-6 heeft Teddy Teuma niet de gehoopte impact gehad

Maar helaas. Teddy Teuma tekende voor vier maanden bij Standard, tot het einde van het seizoen, met de bedoeling onmiddellijk invloed uit te oefenen in het middenveld van de Rouches, die bij zijn komst in januari nog met de zesde plaats flirtten.

Teuma had een moeilijk begin bij Stnadard, maar liet mooie dingen zien in de zege tegen Sporting Anderlecht. In die wedstrijd blesseerde hij zich echter, waardoor hij de verplaatsing naar Club Brugge miste.

In het Venetië van het Noorden zakte Standard logischerwijs terug onder de offensieven van blauw-zwart. Zijn afwezigheid, in combinatie met die van Marco Ilaimaharitra, Casper Nielsen en Ibrahim Karamoko, was voelbaar. De hele club hoopte dan ook dat de nieuwe spelmaker fit zou zijn om afgelopen weekend tegen zijn voormalige club Union Saint-Gilloise te spelen.





Heeft Standard Teddy Teuma... voor niets gehaald?

Dat blijkt niet het geval te zijn geweest, want Teddy Teuma kampte met een terugval en een dijbeenblessure, waardoor hij minstens de komende drie weken aan de kant staat. De Maltezer zou zo pas twee speeldagen voor het einde van de klassieke fase kunnen terugkeren, op een moment dat de kansen van de Rouches op de Champions' Play-offs vermoedelijk tot nul zijn gereduceerd.

De komst van Teddy Teuma is dus bijna nutteloos geweest, tenzij hij zijn contract aan de Maas zou verlengen met het oog op volgend seizoen. Anders zal het een mislukking zijn op rekening van Marc Wilmots, die niet het juiste profiel heeft gekozen om Vincent Euvrard zijn kern nog voor het einde van het seizoen direct te versterken.

Want natuurlijk klinkt de naam Teddy Teuma indrukwekkend en zeer interessant voor het huidige Standard. Maar gezien de talrijke fysieke problemen die de kern sinds het begin van het seizoen teisteren, was het riskant om een 32-jarige speler terug te halen en hem te koppelen aan Marco Ilaimaharitra (30) en Casper Nielsen (31).

"Hoe gaat het? Ik ben oud", grapte Teuma tegen Guillaume François in de gangen van Sclessin, zondag. Als een 'oude' speler niet fysiek optimaal voorbereid is en je hem vrijwel het hele gewicht van het middenveld op zijn schouders laat dragen, is het vervolg voorspelbaar.