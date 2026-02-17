🎥 Brusselaar met verleden bij Anderlecht laat van zich spreken met wondermooie goal in LaLiga

Als auteur van zijn tweede doelpunt van het seizoen was Largie Ramazani beslissend in de overwinning van Valencia tegen Levante. En ook de manier waarop mocht meer dan gezien worden van de jonge Belg.

Bij de Rode Duivels zijn heel wat aanvallende spelers geblesseerd. Dat roept vragen op met het oog op de interlandperiode van maart, en ruimer bekeken richting het WK 2026. Iedereen maakt zo dus nog kans op het WK?

Jonge Belgen proberen zich in de kijker te spelen bij Rode Duivels

Logischerwijs grijpen minder bekende spelers dan hun kans om zich in de kijker te spelen en Rudi Garcia te overtuigen, die op zoek is naar alternatieven. Dat is precies wat Largie Ramazani dit weekend deed, en op de mooist mogelijke manier.

De gewezen jonge Rode Duivel, door Leeds uitgeleend tot het einde van het seizoen, controleerde met zijn rechtervoet een stuiterende en lastig te bespelen bal. Daarna volgde meteen een linker, pal in de winkelhaak.

Het prachtige doelpunt van Largie Ramazani

"Een kunstwerk", reageerde de officiële account van Valencia op sociale media bij het opnieuw delen van het doelpunt. En dat is niet overdreven. Extra belangrijk ook, want dankzij die treffer kwam Valencia op voorsprong om uiteindelijk met 0-2 te winnen.

Lees ook... Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

Ramazani was geblesseerd van eind oktober tot begin december en moest het nadien vaak stellen met invalbeurten. In deze wedstrijd stond hij voor het eerst dit seizoen in La Liga aan de aftrap. Het minste wat je kan zeggen: hij gaf meteen zijn visitekaartje af. Een extra optie voor Garcia?

