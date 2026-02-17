Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

De strafschopfase in STVV-Zulte Waregem zorgde voor heel wat commotie. Jakob Kiilerich kreeg na VAR-ingrijpen rood, maar het bondsparket kwam nu met een opvallend mild verdict.

Er was tijdens STVV-Zulte waregem heem wat discussie over de strafschopfase in de eerste helft, waar ook een rode kaart aan verbonden was. Jakob Kiilerich ging aan Keisuke Goto hangen en sleurde hem tegen de grond.

De bal ging op de stip na een VAR-interventie en nadien werd er ook een rode kaart voor gegeven. Heel wat fans waren het niet eens met de beslissing van de ref, maar Jonathan Lardot bevestigde maandagavond dat rood de enige optie was.

Eén speeldag met uitstel voor Kiilerich

"De strafschop is overduidelijk. De verdediger van Zulte Waregem heeft alleen maar focus op zijn tegenstander en houdt hem vast met twee armen. Het is zeer duidelijk een foutieve actie. Geel of rood? De speler kijkt zelfs niet naar de bal en dan moet het altijd worden beoordeeld met rood", zei hij bij DAZN.

Uiteindelijk heeft ook het bondsparket zich uitgesproken over de zaak. Kiilerich krijgt slechts een wedstrijd schorsing met uitstel voor zijn fout op Goto. Hij miste bovendien al een halve wedstrijd op Stayen door zijn rode kaart.



De Essevee-speler moet nog wel een boete van 500 euro betalen. Het bondsparket zag dat hij geen zware fout maakte. Zo kan hij volgend weekend gewoon spelen tegen Anderlecht.