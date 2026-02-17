Vincent Kompany windt er geen doekjes om: "Het kan me totaal niets schelen"

Harry Kane zou dit seizoen wel eens de geschiedenis van de Bundesliga kunnen ingaan door een record te breken dat in 2021 werd gevestigd door Robert Lewandowski. Maar Vincent Kompany ligt daar niet wakker van...

Harry Kane verkeert dit seizoen in een absolute topvorm bij Bayern München. De Engelse spits maakte al 26 doelpunten in 22 Bundesliga-wedstrijden (41 in 35 matchen in alle competities samen), en sommigen achten het dan ook mogelijk dat hij het recordaantal goals in één seizoen in Duitsland verbreekt.

Dat record is nog niet zo oud. Het werd verbroken door Kanes voorganger in de Beierse aanval, Robert Lewandowski. De Pool scoorde in het seizoen 2020-2021 maar liefst 41 keer en brak daarmee het legendarische record van Gerd Müller (40 doelpunten in 1972).

Het maakt Kompany niet uit of Kane het record breekt

Kane heeft nog 12 wedstrijden om dat te realiseren. Hij moet dus 15 keer scoren om het record van Lewandowski te evenaren en 16 keer om het te verbreken. Dat lijkt een zware opdracht, maar de Engelsman leverde dit seizoen al vaker straffe prestaties. Toch is er één man die er weinig om geeft: Vincent Kompany.

De trainer van Bayern was duidelijk toen het onderwerp ter sprake kwam op de persconferentie. "Het kan me eerlijk gezegd totaal niets schelen of hij het record breekt of niet, en dat zal ik hem ook zeggen", lachte Kompany.



"Ik ben waarschijnlijk zo’n verdediger die zo denkt. Misschien ben ik wat naïef, maar ik hoop dat de landstitel voor hem belangrijker is dan dat record", voegde de Belgische coach eraan toe. "Maar goed, het is Harry Kane. Hij zal sowieso nog goals maken, dat is nu eenmaal wat hij doet."