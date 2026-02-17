🎥 Opvallend moment in de Serie A: plots keert trainer Ruben Amorim terug... als speler van Genoa

Cremonese en Genoa hielden elkaar zondag in evenwicht in de Serie A (0-0), maar hét opvallendste moment kwam niet vanop het veld. Een bizarre tv-fout zorgde plots voor een wel héél bekende naam bij de bezoekers.

Zondagnamiddag namen Cremonese en Genoa het tegen elkaar op in de Serie A. Een wedstrijd tussen de nummers 15 en 16 van de Italiaanse hoogste klasse. Ze konden punten van elkaar afsnoepen om verder van de rode zone te geraken.

Uiteindelijk eindigde de wedstrijd op een droog 0-0-gelijkspel. Daardoor tellen beide clubs 24 punten in de Serie A. Dat zijn drie eenheden meer dan Fiorentina, de hoogst gerangschikte ploeg in de degradatiezone.

Pijnlijk foutje bij de Serie A

Tijdens de wedstrijd viel er op het veld dus niet veel te beleven, maar was er toch zeker één heel opvallend moment. De Portugese trainer Ruben Amorim viel namelijk plots in voor Genoa.

🤦‍♂️ | Na zijn ontslag bij Man Utd keert Ruben Amorim terug op het veld… als speler van Genoa. 😂🇵🇹 pic.twitter.com/QBcB6qXuYl — DAZN België (@DAZN_BENL) February 17, 2026

Dat is althans wat de visuals aangaven bij een wissel van de bezoekende ploeg. Er werd zelfs een foto van zijn hoofd op een truitje van Genoa geplakt. In werkelijkheid ging het om Alex Amorim, een 20-jarige Braziliaan die sinds januari bij de Italiaanse club speelt.





Coach Ruben Amorim is momenteel werkloos, sinds hij begin januari werd ontslagen bij Manchester United. The Red Devils bleven teleurstellende resultaten boeken onder zijn leiding.