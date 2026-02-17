Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

Vincent Kompany zal voor altijd de trainer blijven die Lennart Karl in het diepe gooide. De Belgische coach nam zijn jonge parel opnieuw in bescherming tijdens de persconferentie.

Op 15 juni 2025 maakte Lennart Karl zijn grote debuut bij Bayern München, hij was amper 17 jaar oud. Dat gebeurde tijdens een wedstrijd op het WK voor clubs tegen Auckland City FC. Sindsdien heeft de jonge Duitser zich steeds nadrukkelijker in de ploeg gespeeld met regelmatige speelminuten.

Na zijn contractverlenging tot juni 2028 op 8 augustus 2025 ging het snel. Karl groeide uit tot een belangrijke pion bij Bayern. Dit seizoen kwam hij al 31 keer in actie in alle competities samen, met zeven doelpunten en vier assists.

De woorden van Vincent Kompany over Lennart Karl

Toch wil Vincent Kompany de druk laag houden. "Zoals ik altijd heb gezegd, ligt er geen enkele druk op hem. Niemand krijgt cadeaus, maar op je zeventiende draag je niet de verantwoordelijkheid om een ploeg naar succes te leiden."

"Hij heeft goed gewerkt, zowel offensief als defensief", aldus Kompany, verwijzend naar de wedstrijd tegen Werder Bremen van zaterdag. De Belgische coach beseft dat spelen op dit niveau op zo’n jonge leeftijd geen evidentie is en beschermt zijn talent geregeld tijdens persmomenten.



De volgende wedstrijd van Bayern staat zaterdag op het programma. De ploeg van Kompany ontvangt dan Eintracht Frankfurt op speeldag 23 van de Bundesliga. De Duitsers komen niet in actie in de CL omdat ze bij de top-8 zaten.