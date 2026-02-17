Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge leeft toe naar de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid, maar de zorgen stapelen zich op rond Carlos Forbs. De winger moest zondag tegen Cercle Brugge al vroeg naar de kant na een stevig contact, waardoor zijn inzetbaarheid voor woensdag onzeker is.

Aanvankelijk werd gevreesd voor een ernstige blessure. Zelfs een breuk aan de voet werd niet uitgesloten. Een ziekenhuisbezoek de volgende dag sloot gelukkig een fractuur uit, maar dat betekent niet dat Forbs volledig fit is.

Forbs kampt nog altijd met veel pijn door een kneuzing. Club Brugge wacht daarom gespannen af of hij voldoende kan herstellen om aan de aftrap te verschijnen. 

Er mag niets gebeuren met Tzolis of Diakhon

Het seizoen van de Portugees kende al ups en downs, maar in de Champions League bewees hij meermaals zijn waarde, zoals in die spektakelmatch tegen Barcelona. Toch lijkt het volgens HLN bijzonder twijfelachtig of Forbs woensdag in actie zal komen tegen de Spaanse topclub.

Meer dan waarschijnlijk zal Christos Tzolis de afwezige vervangen. Tzolis zoekt nog naar zijn grote vorm na een ziekteperiode van de afgelopen week. Ook Mamadou Diakhon lijkt opnieuw een basisplek te krijgen.

Lees ook... Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"
Indien één van hen uitvalt, zal trainer Ivan Leko moeten puzzelen met opties van de eigen jeugd, zoals Tian Nai Koren, of een beroep doen op Shandre Campbell. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Atlético Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (18/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atlético Madrid

Meer nieuws

Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

08:40
Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

10:30
Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan" Reactie

Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan"

10:15
2
Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

21:40
Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde

Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde

10:00
Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?

Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?

19:40
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

09:30
4
"Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen"

"Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen"

09:15
Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk

Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk

09:00
3
Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

08:00
4
Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

07:40
5
Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

07:20
3
RSC Anderlecht doet het historisch slecht: 89(!) jaar geleden

RSC Anderlecht doet het historisch slecht: 89(!) jaar geleden

07:00
Vanhaezebrouck komt met lof voor Genk-speler, maar ziet ook mentaal probleem

Vanhaezebrouck komt met lof voor Genk-speler, maar ziet ook mentaal probleem

06:30
Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk"

Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk"

06:00
3
Serieuze, dubbele domper in de strijd om de play-offs

Serieuze, dubbele domper in de strijd om de play-offs

22:30
5
Deze drie teams halen samen met Club Brugge, STVV en Union SG de play-offs

Deze drie teams halen samen met Club Brugge, STVV en Union SG de play-offs

23:00
Max Dean, een nieuwe Kanarie en nog veel meer lekkers viel ons dit weekend op

Max Dean, een nieuwe Kanarie en nog veel meer lekkers viel ons dit weekend op

20:40
Cijfers bevestigen wat we al lang weten: deze Rode Duivel kampt met een schrijnend gebrek aan efficiëntie

Cijfers bevestigen wat we al lang weten: deze Rode Duivel kampt met een schrijnend gebrek aan efficiëntie

22:00
"We kunnen niet met tien en een halve man spelen": La Louvière breekt de stilte over 'man van 7 miljoen'

"We kunnen niet met tien en een halve man spelen": La Louvière breekt de stilte over 'man van 7 miljoen'

21:30
Aalst Carnaval én VRT-collega's nemen Ruben Van Gucht op de korrel, tot boegeroep aan toe! De derde helft

Aalst Carnaval én VRT-collega's nemen Ruben Van Gucht op de korrel, tot boegeroep aan toe!

21:20
Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?"

Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?"

21:00
6
'Standard haalt uit met meerjarig contract voor ex-speler KAA Gent'

'Standard haalt uit met meerjarig contract voor ex-speler KAA Gent'

20:20
1
JPL-trainer krijgt stevige tik van Jonathan Lardot: "Onaanvaardbaar, dat gaat veel te ver"

JPL-trainer krijgt stevige tik van Jonathan Lardot: "Onaanvaardbaar, dat gaat veel te ver"

20:10
Durft Alfred Schreuder het heilige huisje bij Anderlecht aanpakken?

Durft Alfred Schreuder het heilige huisje bij Anderlecht aanpakken?

20:00
3
Patrick Goots is er zeker van: "Los kampioen, over enkele weken de champagne ontkurken"

Patrick Goots is er zeker van: "Los kampioen, over enkele weken de champagne ontkurken"

19:50
Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood

Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood

19:20
3
Toby Alderweireld ziet WK-kansen voor jonge Belg en geeft duidelijk advies aan Rudi Garcia

Toby Alderweireld ziet WK-kansen voor jonge Belg en geeft duidelijk advies aan Rudi Garcia

19:00
1
KRC Genk, Anderlecht, KVM, Gent, Charleroi of alsnog Standard? Wie grijpt de laatste drie PO1-tickets?

KRC Genk, Anderlecht, KVM, Gent, Charleroi of alsnog Standard? Wie grijpt de laatste drie PO1-tickets?

18:40
Na alle kritiek over wedstrijden in de sneeuw: Jonathan Lardot spreekt zich er duidelijk over uit

Na alle kritiek over wedstrijden in de sneeuw: Jonathan Lardot spreekt zich er duidelijk over uit

18:20
Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe

Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe

18:00
3
OFFICIEEL: Nicolas Frutos heeft nieuwe uitdaging helemaal beet en tekent bij deze JPL-club

OFFICIEEL: Nicolas Frutos heeft nieuwe uitdaging helemaal beet en tekent bij deze JPL-club

17:55
Gigantische verrassing in de maak? 'Anderlecht denkt aan Marc Overmars van Antwerp'

Gigantische verrassing in de maak? 'Anderlecht denkt aan Marc Overmars van Antwerp'

17:40
16
Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie Reactie

Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie

15:15
2
Standard en Union SG slaan de handen in elkaar voor een heel mooi doel

Standard en Union SG slaan de handen in elkaar voor een heel mooi doel

17:20
Schreuder naar Anderlecht? Vanhaezebrouck en Van der Elst vellen duidelijk oordeel

Schreuder naar Anderlecht? Vanhaezebrouck en Van der Elst vellen duidelijk oordeel

17:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (H)
Galatasaray Galatasaray 18:45 Juventus Juventus
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 21:00 Real Madrid Real Madrid
Monaco Monaco 21:00 PSG PSG
FK Qarabag FK Qarabag 18/02 Newcastle United Newcastle United
Bodø Glimt Bodø Glimt 18/02 Inter Milaan Inter Milaan
Club Brugge Club Brugge 18/02 Atlético Madrid Atlético Madrid
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18/02 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens Wesl Wesl over Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk Venom#13 Venom#13 over Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop FCB vo altijd FCB vo altijd over Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk" TIGERMANIA TIGERMANIA over Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan" theojana theojana over Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn" franchi franchi over Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie Vital Verheyen Vital Verheyen over Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem franchi franchi over Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved