Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

Club Brugge leeft toe naar de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid, maar de zorgen stapelen zich op rond Carlos Forbs. De winger moest zondag tegen Cercle Brugge al vroeg naar de kant na een stevig contact, waardoor zijn inzetbaarheid voor woensdag onzeker is.

Aanvankelijk werd gevreesd voor een ernstige blessure. Zelfs een breuk aan de voet werd niet uitgesloten. Een ziekenhuisbezoek de volgende dag sloot gelukkig een fractuur uit, maar dat betekent niet dat Forbs volledig fit is.

Forbs kampt nog altijd met veel pijn door een kneuzing. Club Brugge wacht daarom gespannen af of hij voldoende kan herstellen om aan de aftrap te verschijnen.

Er mag niets gebeuren met Tzolis of Diakhon

Het seizoen van de Portugees kende al ups en downs, maar in de Champions League bewees hij meermaals zijn waarde, zoals in die spektakelmatch tegen Barcelona. Toch lijkt het volgens HLN bijzonder twijfelachtig of Forbs woensdag in actie zal komen tegen de Spaanse topclub.

Meer dan waarschijnlijk zal Christos Tzolis de afwezige vervangen. Tzolis zoekt nog naar zijn grote vorm na een ziekteperiode van de afgelopen week. Ook Mamadou Diakhon lijkt opnieuw een basisplek te krijgen.

Indien één van hen uitvalt, zal trainer Ivan Leko moeten puzzelen met opties van de eigen jeugd, zoals Tian Nai Koren, of een beroep doen op Shandre Campbell.