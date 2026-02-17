RSC Anderlecht doet het historisch slecht: 89(!) jaar geleden

RSC Anderlecht kon ook in eigen huis tegen La Louvière niet winnen. En zo blijft de negatieve reeks maar duren bij paars-wit. Al zeven wedstrijden op rij werd niet gewonnen in de competitie en dat is historisch te noemen.

RSC Anderlecht kon ook tegen La Louvière niet winnen en daardoor blijft het in hetzelfde bedje ziek. De komende vijf wedstrijden zal het dan ook dringend beter moeten, ook als paars-wit nog wil scoren in de play-offs.

RSC Anderlecht met 3 op 21 op zoek naar zichzelf

Anderlecht blijft vooralsnog alleen vierde in de stand en blijft dus kans maken om toch nog de Champions' Play-offs te gaan spelen. En dat ondanks 0 goals, 0 zeges en een ontluisterende 3 op 21 in het kalenderjaar 2026.

RSC Anderlecht speelt nog op bezoek bij Zulte Waregem, Club Brugge en KV Mechelen, dus zal zeker in eigen huis tegen OH Leuven en Cercle Brugge bij de pinken moeten zijn. Alles begint natuurlijk bij één overwinning.

Geleden van 1936-1937 dat Anderlecht nog zo'n reeks neerzette

De laatste zege in de Jupiler Pro League dateert al van 13 december, toen uitgerekend tegen STVV werd gewonnen. Misschien dat het tegen de ploegen die helemaal bovenaan staan beter gaat dan tegen de 'kleintjes'.



Zeven wedstrijden zonder overwinning is in ieder geval al geleden van in het seizoen 1936-1937. Dat was de tijd waarin paars-wit nog een kleine club was en af en toe zelfs nog eens degradeerde naar tweede klasse ...