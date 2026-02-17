Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop


Foto: © photonews

Met Axel Witsel de hele wedstrijd op het veld heeft Girona maandagavond de scalp van FC Barcelona gepakt. Een resultaat dat de titelstrijd door elkaar schudt, want Real Madrid loopt na het weekend weer twee punten uit op de Catalanen.

Na de overwinning van Real Madrid tegen Real Sociedad (4-1), moest FC Barcelona maandagavond op verplaatsing winnen bij Girona om de leidersplaats in LaLiga terug te veroveren.

De zaken verliepen echter niet zoals gepland voor de Catalanen, die hun eerste helft hadden kunnen bekronen met een penalty van Lamine Yamal vlak voor de rust: gemist.

In de tweede helft nam Barça wel de leiding via Pau Cubarsí vlak voor het uur spelen, maar Thomas Lemar zorgde twee minuten later voor de gelijkmaker.



In het slot van de wedstrijd was het Girona dat tegen alle verwachtingen in doorstootte, dankzij het doelpunt van Fran Beltrán op vijf minuten van het einde van de reguliere speeltijd. En de uitsluiting van zijn ploegmaat Joel Roca in de 90+9de minuut veranderde daar niets meer aan.

Verrassende overwinning voor Girona, waar Axel Witsel de volledige wedstrijd op het middenveld speelde. Real Madrid neemt daardoor de koppositie over met een punt voorsprong, terwijl de club uit Girona nu de 12e plaats in het klassement bezet.

5 reacties
La Liga
La Liga
Barcelona
Girona FC
Axel Witsel

La Liga

 Speeldag 24
Elche CF Elche CF 0-0 Osasuna Osasuna
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 2-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Getafe Getafe 2-1 Villarreal Villarreal
Sevilla Sevilla 1-1 Alaves Alaves
Real Madrid Real Madrid 4-1 Real Sociedad Real Sociedad
Real Oviedo Real Oviedo 1-2 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 3-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Levante Levante 0-2 Valencia CF Valencia CF
Real Mallorca Real Mallorca 1-2 Real Betis Real Betis
Girona FC Girona FC 2-1 Barcelona Barcelona

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens Wesl Wesl over Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk Venom#13 Venom#13 over Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop FCB vo altijd FCB vo altijd over Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk" TIGERMANIA TIGERMANIA over Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan" theojana theojana over Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn" franchi franchi over Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie Vital Verheyen Vital Verheyen over Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem franchi franchi over Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe Kantine
