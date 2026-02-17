Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

Met Axel Witsel de hele wedstrijd op het veld heeft Girona maandagavond de scalp van FC Barcelona gepakt. Een resultaat dat de titelstrijd door elkaar schudt, want Real Madrid loopt na het weekend weer twee punten uit op de Catalanen.

Na de overwinning van Real Madrid tegen Real Sociedad (4-1), moest FC Barcelona maandagavond op verplaatsing winnen bij Girona om de leidersplaats in LaLiga terug te veroveren.

De zaken verliepen echter niet zoals gepland voor de Catalanen, die hun eerste helft hadden kunnen bekronen met een penalty van Lamine Yamal vlak voor de rust: gemist.

In de tweede helft nam Barça wel de leiding via Pau Cubarsí vlak voor het uur spelen, maar Thomas Lemar zorgde twee minuten later voor de gelijkmaker.

Axel Witsel en Girona verrassen FC Barcelona

In het slot van de wedstrijd was het Girona dat tegen alle verwachtingen in doorstootte, dankzij het doelpunt van Fran Beltrán op vijf minuten van het einde van de reguliere speeltijd. En de uitsluiting van zijn ploegmaat Joel Roca in de 90+9de minuut veranderde daar niets meer aan.

Verrassende overwinning voor Girona, waar Axel Witsel de volledige wedstrijd op het middenveld speelde. Real Madrid neemt daardoor de koppositie over met een punt voorsprong, terwijl de club uit Girona nu de 12e plaats in het klassement bezet.



