Aalst Carnaval én VRT-collega's nemen Ruben Van Gucht op de korrel, tot boegeroep aan toe!

Dé meest besproken man van 2026 in de Vlaamse media tot dusver is - net zoals in 2025 overigens - Ruben Van Gucht. Of zo lijkt het toch op z'n minst. Ook deze week kreeg hij er weer langs alle kanten van langs.

Ruben Van Gucht reageerde dit weekend op de geruchten rond een mogelijke scheiding met Blanka Vlasic en deed dat meteen opnieuw in zijn eigen stijl - alsof alles van hem af kan glijden en blijft glijden, zo leek het toch.

Ruben Van Gucht door de mangel gehaald op Aalst Carnaval ...

De groep De Plezierige Carnavalistjes, met televisiefiguren Steven Van Herreweghe en Bockie De Repper als lid, reed volgens Het Nieuwsblad door de stoet met een gele Uber-taxi. Zij kwamen met een behoorlijke kwinkslag richting Ruben Van Gucht.

Zo deelden ze condooms uit met daarop 'Rubber Van Gucht' en was er een dubbelganger van Ruben Van Gucht die de taxi bestuurde en beloofde alle meisjes veilig af te zetten. Ze waren niet de enige groep die zich inspireerden op het gedrag van de commentator en presentator.

... en ook tijdens de Krokusquiz op Canvas

Het was overigens niet de enige plaats waar deze week de nodige sneertjes richting hem waren. Ook tijdens de Krokusquiz op VRT Canvas werd met hem de draak gestoken, nadat bleek dat hij vorig jaar samen met José De Cauwer zou hebben vals gespeeld.



Het team werd toen vierde, maar ze werden dus betrapt op spieken tijdens de montage. "Overal duikt hij op, het is onwaarschijnlijk", aldus Aster Nzeyimana die dit jaar deelnam. "Boe, boe, boe", klonk het bij veel. "Eindelijk die frustratie eruit", pikte ook Riadh Bahri in.