Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert

Anderlecht bleef tegen RAAL steken op 0-0 en zoekt nog altijd naar sportieve houvast. Terwijl de onzekerheid toeneemt, lijkt er achter de schermen wél beweging te komen in het trainersdossier.

Anderlecht speelde 20 goede minuten tegen RAAL La Louvière, maar nadien kreeg paars-wit het opnieuw bijzonder moeilijk. De Brusselaars konden de verdediging van RAAL niet kraken en zo eindigde de wedstrijd op een 0-0-gelijkspel.

De club is nog steeds op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en dat wordt steeds dringender. Er is duidelijkheid nodig op sportief vlak, nu het ook zonder sportief directeur zit na het ontslag van Olivier Renard.

Persoonlijk akkoord tussen Anderlecht en Schreuder in de maak, maar één hindernis blijft overeind

Anderlecht heeft zijn oog laten vallen op Alfred Schreuder, dat is al langer duidelijk. Het Nieuwsblad meldt nu dat de huidige nummer vier uit de Jupiler Pro League een persoonlijk akkoord met de voormalige T1 van Club Brugge nadert. Er wordt hem een contract van onbepaalde duur aangeboden.

Hij zou heel enthousiast zijn over het project dat Anderlecht hem biedt. Schreuder zou bereid zijn om (stevig?) in te leveren. Hij is momenteel actief bij Al-Diraiyah FC in Saudi-Arabië.

Lees ook... Olivier Renard-transfer zorgt voor grote twijfels bij Anderlecht: héél pijnlijke statistiek›

Als Anderlecht en de trainer op persoonlijk vlak rond zijn, wordt het zaak om hem los te weken bij zijn huidige club. Makkelijk zal dat niet zijn, want Al-Diraiyah wil hem niet laten gaan. Hij ligt er nog onder contract ot aan het einde van dit seizoen.