Iedereen wist toch dat er sneeuw ging vallen? "Hadden de clubs zich niet beter kunnen voorbereiden?"

Ondanks de hevige sneeuwval gingen de wedstrijden in de Jupiler Pro League zondag gewoon door. Volgens Serge Gumienny was dat reglementair de juiste beslissing, al plaatst hij wel kanttekeningen bij de voorbereiding van de clubs.

“Reglementair was het correct om de wedstrijden te laten doorgaan", legt Gumienny uit in HBvL. “Het reglement bepaalt dat voetbal in de sneeuw kan als de lijnen zichtbaar blijven, de scheidsrechter zijn assistenten kan zien en de bal niet vervormd wordt. Aan die voorwaarden werd voldaan."

Toch vond hij de omstandigheden verre van ideaal. “Het is jammer dat er in zulke moeilijke omstandigheden gevoetbald moest worden. Je vraagt je af of de clubs zich niet beter hadden kunnen voorbereiden."

Volgens Gumienny was de sneeuwval namelijk geen verrassing. “Drie dagen eerder werd al voorspeld dat het zondagnamiddag hevig zou gaan sneeuwen. Dan moet je je daarop organiseren", zegt hij.

Hij verwijst onder meer naar de veldverwarming. “Zijn alle systemen wel tijdig aangezet en hebben ze optimaal gewerkt? Als die al dagen op volle kracht draaiden, had je daar toch duidelijk het effect van moeten zien", klinkt het kritisch.

Bij de clubs argumenteren ze dat de veldverwarming helpt, maar geen wonderen kan verrichten. Er is in korte tijd heel veel sneeuw gevallen en dat kan de veldverwarming niet zomaar allemaal ontdooien.