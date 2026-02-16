Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen?

Nog vijf speeldagen scheiden ons van de play-offs. En de strijd om de top-6 is nog steeds lang niet gestreden. Na vorige week had u een duidelijke mening, maar in een week kan er misschien wel veel veranderen. Of niet?

Vorige week polsten we al een eerste keer bij jullie naar wie volgens u - samen met Union SG, Club Brugge en STVV - naar de Champions' Play-offs zou mogen. De resultaten daarvan waren vrij helder te noemen.

Nog vijf speeldagen te gaan in Jupiler Pro League: spanning blijft

KV Mechelen, KAA Gent en KRC Genk werden als de drie favorieten gezien om de top-6 te gaan halen. Charleroi kreeg nog 27 procent van de stemmen achter zijn naam en ging daarmee nog Anderlecht en Antwerp vooraf.

Westerlo, Zulte Waregem en Standard waren - net als de andere ploegen die er nog onder stonden/staan - volgens jullie kansloos. Hoog tijd om een weekje later toch nog een keertje opnieuw naar de cijfers te gaan kijken.

Wie deed de beste zaak dit weekend?

Anderlecht raakte in eigen huis niet voorbij La Louvière, maar profiteert wel van het verlies van KV Mechelen op opnieuw alleen vierde te worden. Genk is zo wel tot op twee punten genaderd, terwijl ook Gent een goede zaak deed.



Charleroi, Antwerp en Standard deden geen goede zaken, terwijl Westerlo misschien opnieuw kan dromen. STVV en Club Brugge zijn ondertussen net als Union SG mathematisch zeker van de top-6. Zegt u het nog maar eens een keertje: wie zal het halen?