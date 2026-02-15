KV Mechelen-fans trekken aan de alarmbel: "Dat vinden wij werkelijk schaamteloos"

De supporters van KV Mechelen bereiden zich voor op de verplaatsing naar La Louvière. Hun aanwezigheid zorgt voor discussie, nadat ze enkele weken geleden nog de trip naar Charleroi hadden geboycot.

Het steeds kleiner wordende aantal toegelaten uitfans zorgt voor heel wat discussie, en zelfs boycots. Zo riepen de Mechelse supporters vragen op door wél naar La Louvière af te reizen, nadat ze eerder een verplaatsing naar Charleroi hadden geweigerd. Op hun website lichtten ze hun keuze toe.

"Want hoewel beide situaties op het eerste gezicht gelijkaardig lijken, zijn de onderliggende oorzaken, volgens ons, fundamenteel verschillend. Voor de uitwedstrijd in Charleroi in november vorig jaar legde de lokale politie een beperking op van ongeveer 400 uitsupporters en een beperkt aantal bussen. Dat terwijl het bezoekersvak meer dan 1.000 plaatsen telt en de infrastructuur ruimschoots volstaat om een grotere verplaatsing veilig te organiseren", klinkt het.

Lege plaatsen in Charleroi, duidelijkheid in La Louvière

"De motivatie voor deze beperking was gebaseerd op het aantal meegereisde supporters tijdens één eerdere, weinig representatieve wedstrijd (PO2, seizoen voordien). Bovendien was dit al de derde keer binnen één jaar dat een verplaatsing naar Charleroi gepaard ging met moeilijke voorbereiding, onduidelijke communicatie, willekeurige beslissingen à la tête du client en een schrijnend gebrek aan een eerlijk en consequent beleid tegenover voetbalsupporters", vervolgen de Mechelaars.

"Wij vonden de beslissing om ons in november slechts 400 tickets toe te kennen disproportioneel en intellectueel oneerlijk. Wanneer beschikbare infrastructuur genegeerd wordt op basis van een selectieve interpretatie van cijfers, raakt dat aan het principe van gelijke en redelijke behandeling van supporters van verschillende clubs. Bovendien is er organisatorisch slechts een klein verschil tussen het ontvangen van 400 dan wel 750 supporters."

Zijn uitwedstrijden een luxe geworden?

Bij de RAAL ligt de situatie anders. Volgens de huidige regelgeving moet minstens 5% van de capaciteit voor bezoekende supporters worden voorzien, wat neerkomt op 400 plaatsen. (...) Maar feit is dat La Louvière volledig binnen het wettelijke kader handelt. Er is op dit moment simpelweg geen fysieke ruimte om extra toegevingen te doen. Een boycot zou hier niets veranderen aan de trieste realiteit van het stadion en de parking."





Toch blijven de KVM-supporters kritisch. "De 5%-norm is (te) krap, maar in de meeste gevallen voldoet die ruimschoots. Voor de gevallen waarin ze niet voldoet, zou er naast de 5%-norm een gegarandeerd minimumaantal plaatsen moeten gelden. Een formule zoals “minstens 5% met een minimum van 750 plaatsen” kan toekomstige situaties evenwichtiger maken."

Daarnaast kaarten ze nog een ander probleem aan. "Tenslotte, wat ons in La Louvière nog meer zorgen baart, is de toegankelijkheid voor mindervalide supporters. Momenteel zijn er slechts twee plaatsen voor hen voorzien. Dat is, ongeacht de technische normen, onaanvaardbaar en staat haaks op elke vorm van inclusiviteit en normalisering. Dit vinden wij als Federatie werkelijk schaamteloos. Hoewel dit technisch misschien binnen de minimale norm kan vallen, vinden wij dat totaal ontoereikend."