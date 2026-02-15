Anderlecht zet vol in op Alfred Schreuder maar botst op groot probleem

Anderlecht zoekt nog altijd een nieuwe hoofdcoach na het vertrek van Besnik Hasi. Terwijl Jérémy Taravel voorlopig overneemt, mikt paars-wit nadrukkelijk op Alfred Schreuder. Alleen ligt er een stevig obstakel op tafel.

Anderlecht heeft nog steeds geen nieuwe hoofdcoach beet na het ontslag van Besnik Hasi. Jérémy Taravel zal zondag op de bank zitten tegen RAAL La Louvière als interim-coach, al doet paars-wit inspanningen voor een nieuwe T1.

Zo is het duidelijk dat Alfred Schreuder de nieuwe trainer van Anderlecht moet worden. Hij is momenteel nog actief in Saudi-Arabië bij Al-Diraiyah FC. De Nederlander gaf zelf al aan graag naar België terug te keren.

Saudische club gooit roet in het eten voor Anderlecht

Maar zo simpel lijkt het niet te gaan. Volgens onze informatie wil Al-Diraiyah zijn coach voorlopig niet laten gaan. De club wil hem aan zijn contract houden, wat uiteraard een probleem vormt voor de Brusselaars.

Het kan dat het een strategie is om de prijs wat meer op te drijven. Nu rest de vraag of Anderlecht hierin mee wil gaan. Schreuder ligt nog tot juni 2026 onder contract bij de Saudische ploeg.



Van januari 2022 tot juni 2022 was hij al actief in België, bij Club Brugge. Hij leed de Bruggelingen toen naar een nieuwe landstitel. Nu kan hij bij de grote rivaal aan de slag.