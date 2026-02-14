Hierdoor niet naar Anderlecht: Thorsten Fink heeft na ontslag bij KRC Genk nieuwe, verrassende uitdaging beet

Hierdoor niet naar Anderlecht: Thorsten Fink heeft na ontslag bij KRC Genk nieuwe, verrassende uitdaging beet
Foto: © photonews

Het was al even bekend dat Anderlecht niet de volgende club van Thorsten Fink zou worden. Nu weten we waar de Duitser wél aan de slag gaat.

Fink werd midden december 2025 aan de kant geschoven door KRC Genk, nadat de resultaten in de competitie al het hele seizoen onder de verwachtingen bleven. Kort daarna leek een nieuw avontuur in België tot de mogelijkheden te behoren, want Anderlecht zat zonder trainer na het ontslag van Hasi. Fink werd al snel genoemd bij paars-wit.

Het werd al even snel echter duidelijk dat Fink niet de nieuwe trainer van Anderlecht zou worden. Na één gesprek moest paars-wit al verder speuren richting andere kandidaten. Nu krijgen we ook wat meer inzicht in hoe dat komt. Het was immers niet zo dat Anderlecht voor Fink de enige optie was. Er was nog meer en andere interesse.

Samsunspor heeft een akkoord met Fink

In elk geval stond Fink op de radar bij Samsunspor en de Turkse club heeft inmiddels aangekondigd dat het een princiepsakkoord met hem heeft bereikt. Fink zou zondag afzakken om de overeenkomst helemaal af te ronden. Dit betekent dat de 48-jarige coach twee maanden na zijn gedwongen vertrek bij Genk een nieuwe uitdaging heeft.

De keuze voor Samsunspor mag gerust een verrassing genoemd worden. Fink is ondertussen in al wel wat landen de revue gepasseerd, maar was nog niet eerder actief in Turkije. Mogelijk is dat een impuls om voor zo'n avontuur te kiezen. Er ligt wel wat werk voor Fink op de plank in Turkije. Samsunspor staat pas zevende in de Süper Lig.

Werk aan de winkel voor Fink

Dat is het gevolg van recente nederlagen tegen het Trabzonspor van Paul Onuachu en het Antalyaspor van Nikola Storm. Aan Fink dus om Samsunspor uit het slop te halen en er nog een mooi seizoenseinde van te maken.

KRC Genk
Samsunspor
Thorsten Fink

