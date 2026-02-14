Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp"

Over het mediarechtendebat is er de voorbije maanden al heel wat gezegd en geschreven. Ook de sterke mannen van verschillende topclubs maken zich zorgen. Alex Muzio heeft de kat de bel aangebonden.

Alex Muzio was te gast in MidMid en lanceerde daar een vurig pleidooi voor het opnieuw uitzenden van meer voetbal op de televisie, zodat de Belgische voetbalkijker minstens samenvattingen kan zien. Daarin is hij heel erg vurig.

Alex Muzio pleit voor terugkomen van samenvattingen

“Competitief evenwicht wordt geholpen door een groot aandeel aan mediarechten én een vrij gelijke verdeling van die rechten. Als dat weg zou vallen, dan gaat de kloof tussen de teams groter worden”, opende Muzio de debatten.

“Ik kan me geen wereld voorstellen waarin dat beter zou zijn. De competitie zou minder spannend en interessant zijn op langere termijn. Ik geloof er ook passioneel in dat er terug voetbal op televisie moet komen.”

Er moet volgens Alex Muzio van Union SG over voetbal gepraat worden

“Er moet een samenvattingenprogramma komen, er moet over voetbal gesproken worden. Dat is hoe interesse in een competitie sterft. We moeten uitzoeken hoe we dat gaan doen, ook al doet de competitie het zelf of vragen ze iets minder geld.”

“Het moet op televisie komen. Het moet nu terugkomen, niet volgend seizoen of het jaar erna. Het moet gratis toegankelijk zijn voor iedereen. Dit is echt een ramp, anders gaat iedereen gewoon naar het buitenland kijken.”