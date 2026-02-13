DONE DEAL: Vincent Kompany mag juichen met geweldige opsteker

Het is officieel: Dayot Upamecano heeft zijn contract bij Bayern München verlengd tot 2030. Dat maakte de club vrijdag bekend in een persmededeling. Het is goed nieuws voor Vincent Kompany, die een van de kernspelers van de Duitse formatie in zijn selectie veiligstelt.

Er hebben veel geruchten de ronde gedaan over een eventuele contractverlenging, en nu is het eindelijk zover. Met een aflopend contract deze zomer trok de speler de belangstelling van verschillende Europese clubs, waaronder Real Madrid.

Dayot Upamecano, die in de zomer van 2021 naar Beieren kwam, is uitgegroeid tot een vaste waarde van de Duitse club. Op zijn palmares staan maar liefst 180 wedstrijden voor Bayern. Hij is dit seizoen een van de sterkhouders van Vincent Kompany.

Je défends pour l’équipe. Ich verteidige für das Team. ❤️🤍 #Upamecano2030 pic.twitter.com/UVXbqGEXo6 — FC Bayern München (@FCBayern) February 13, 2026

Als we de Duitse media mogen geloven, zal zijn salaris aanzienlijk stijgen met zijn nieuwe contract. Zijn bruto jaarsalaris gaat van 9 naar 20 miljoen euro, vergezeld van een afkoopclausule van ongeveer 65 miljoen euro vanaf volgende zomer.

De woorden van Dayot Upamecano

De verdediger is uiteraard verheugd in een reactie op de website van Bayern: "Ik ben echt blij om bij Bayern te blijven en in dit team te blijven spelen. We hebben een geweldige groep en een uitstekende trainer. We hebben samen grote doelstellingen."





"In het leven draait alles om mentaliteit. Ik geef alles voor mijn teamgenoten, bij elke training wil ik mijn doel schoon houden bij elke wedstrijd en zoveel mogelijk titels winnen met Bayern", besloot de speler strijdvaardig.