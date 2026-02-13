Sterkhouder zag Cercle een belangrijke beslissing nemen: "De komende wedstrijden de vruchten van plukken"

Lorenz Lomme
Sterkhouder zag Cercle een belangrijke beslissing nemen: "De komende wedstrijden de vruchten van plukken"
Cercle Brugge boekte vorig weekend een spectaculaire zege op het veld van Sporting Charleroi (3-4). Christiaan Ravych speelde een hoofdrol in die overwinning. De verdediger zag Cercle onlangs ook een goede beslissing nemen.

Dit weekend staat de Brugse derby op het programma. Cercle ontvangt zondag Club Brugge in een wedstrijd die altijd verloopt op het scherp van de snee. Christiaan Ravych acht Cercle zeker niet kansloos.

"Zo’n derby, dat blijft voor mij inderdaad nog altijd een speciale wedstrijd", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws. "En waarom zouden we kansloos zijn? Als we met de juiste mentaliteit aan de wedstrijd beginnen, kan alles."

Ravych wil de vruchten plukken

Cercle breidde begin februari zijn staf uit met Aurélien Collin en Albin Sheqiri, die beiden als assistent fungeren. Ravych vond dat een goede beslissing. "Dat onze hoofdtrainer er twee extra assistenten bij kreeg, is volgens mij hoe dan ook een uitstekende zaak geweest."

"De aanpak op training kan daardoor een pak individueler en dat doet je als speler sowieso verbeteren. Hopelijk kunnen we daar ook in de komende wedstrijden de vruchten van plukken", aldus Ravych.


Na Club kijkt Cercle KAA Gent, Dender en Sin-Truiden in de ogen. Vooral die tweede wedstrijd is een belangrijke in de strijd tegen de degradatie. Daarna sluit Cercle de reguliere competitie af tegen La Louvière en RSC Anderlecht.

