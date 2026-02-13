Jan Mulder zet Anderlecht én vooral Marc Coucke met de voeten op de grond

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Jan Mulder zet Anderlecht én vooral Marc Coucke met de voeten op de grond
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht kijkt reikhalzend uit naar de grootse terugkeer van Romelu Lukaku. Jan Mulder is niet van plan om mee te gaan in de enorme hoerastemming. Integendeel zelfs.

Romelu Lukaku steekt het zelf niet onder stoelen of banken dat hij in de nabije toekomst zal terugkeren naar RSC Anderlecht. De timing is nog een vraagteken, maar er zijn tekenen aan de wand.

Het contract van Big Rom bij SSC Napoli loopt tot medio 2027. Met andere woorden: in de zomer van 2027 mogen de fans van paars-wit het jeugdproduct terug in het Lotto Park verwachten.

Verwacht Marc Coucke te veel van de terugkeer van Romelu Lukaku?

"Lukaku heeft de afgelopen jaren meermaals de belofte uitgesproken dat hij Anderlecht zal komen helpen", aldus Jan Mulder in HUMO. "Zijn woorden gingen als hemelse gezangen in Marc Coucke."

De Nederlander vindt dat Coucke te veel verwacht van Big Rom. "Van Coucke mag Lukaku morgen al komen, hé. Eerst een jaar als speler, daarna wordt hij trainer en vervolgens algemeen directeur of burgemeester van Neerpede."

Van Marc Coucke mag Romelu Lukaku morgen al komen, hé. Eerst een jaar als speler, daarna wordt hij trainer en vervolgens algemeen directeur of burgemeester van Neerpede

Jan Mulder


Het clubicoon van Anderlecht ergert zich aan de verwachtingen. "Coucke ziet die toekomst te rooskleurig. De titels in rijtjes terugbrengen kan Lukaku niet alleen. Hoe het dan wel moet? Ik heb geen idee." (haalt de schouders op)

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Napoli
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"

Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"

08:00
1
Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4" Reactie

Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4"

07:40
5
Club Brugge ziet de bui al hangen: Barcelona compleet afgemaakt

Club Brugge ziet de bui al hangen: Barcelona compleet afgemaakt

08:20
'Belgische voetbalbond overweegt bijzondere stappen tijdens WK'

'Belgische voetbalbond overweegt bijzondere stappen tijdens WK'

08:10
Wesley Sonck pakt Edward Still héél hard aan

Wesley Sonck pakt Edward Still héél hard aan

07:20
Anderlecht-spelers weten wat het verschil heeft gemaakt op Antwerp: "Het had 0-9 kunnen zijn" Reactie

Anderlecht-spelers weten wat het verschil heeft gemaakt op Antwerp: "Het had 0-9 kunnen zijn"

06:00
Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!" Reactie

Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!"

23:30
4
Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer" Reactie

Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer"

23:07
14
Was dit Anderlecht? Onherkenbaar paars-wit vernedert Antwerp en gaat oververdiend naar de bekerfinale

Was dit Anderlecht? Onherkenbaar paars-wit vernedert Antwerp en gaat oververdiend naar de bekerfinale

22:29
Handigheidje om transfersom te verhogen? 'Club Brugge zit rond de tafel om contract van absolute sterkhouder te verlengen'

Handigheidje om transfersom te verhogen? 'Club Brugge zit rond de tafel om contract van absolute sterkhouder te verlengen'

07:00
Anderlecht moet in eigen boezem kijken: 'Paul Simonis haakt om deze reden(en) af als kandidaat-coach'

Anderlecht moet in eigen boezem kijken: 'Paul Simonis haakt om deze reden(en) af als kandidaat-coach'

20:00
Tomasz Radzinski is snoeihard voor Anderlecht-aanval, maar... herkent zichzelf wél in één van de spitsen

Tomasz Radzinski is snoeihard voor Anderlecht-aanval, maar... herkent zichzelf wél in één van de spitsen

19:40
Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt

Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt

23:59
Rudi Garcia reageert met een kwinkslag op de loodzware loting voor de Nations League

Rudi Garcia reageert met een kwinkslag op de loodzware loting voor de Nations League

23:00
Er komt een ware voetbalrevolutie aan: 'Dit kampioenschap schrapt de gelijke spelen en past puntenverdeling aan'

Er komt een ware voetbalrevolutie aan: 'Dit kampioenschap schrapt de gelijke spelen en past puntenverdeling aan'

22:00
4
Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren

Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren

22:30
3
"Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis

"Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis

18:40
27
Ambitieuze Belgische club haalt 'broer van' in huis: "Maar in de zomer naar Spanje"

Ambitieuze Belgische club haalt 'broer van' in huis: "Maar in de zomer naar Spanje"

21:50
Halen De Ketelaere, Theate en andere geblesseerde Rode Duivels het WK? Rudi Garcia reageert héél open op problemen

Halen De Ketelaere, Theate en andere geblesseerde Rode Duivels het WK? Rudi Garcia reageert héél open op problemen

21:40
Heeft Stankovic zelf te veel gezegd over zijn toekomst? Club Brugge-middenvelder krabbelt nog terug, maar het kwaad is geschied

Heeft Stankovic zelf te veel gezegd over zijn toekomst? Club Brugge-middenvelder krabbelt nog terug, maar het kwaad is geschied

21:00
3
'Real Madrid wacht niét op nieuwe coach en wil deze sterspeler van PSG naar Spanje halen'

'Real Madrid wacht niét op nieuwe coach en wil deze sterspeler van PSG naar Spanje halen'

21:20
Vandenbempt houdt zich niet in: "Lijkwagen, hallucinant, tragisch, ... grootste crisis ooit"

Vandenbempt houdt zich niet in: "Lijkwagen, hallucinant, tragisch, ... grootste crisis ooit"

18:20
4
Vincent Mannaert verrast met uitspraken over toekomst en hint op vertrek bij Belgische voetbalbond: "Wil ik dit wel nog doen?"

Vincent Mannaert verrast met uitspraken over toekomst en hint op vertrek bij Belgische voetbalbond: "Wil ik dit wel nog doen?"

20:40
Analisten zeer kritisch voor bekerclash: "Het is héél erg geworden met Anderlecht"

Analisten zeer kritisch voor bekerclash: "Het is héél erg geworden met Anderlecht"

17:40
'Woensdag ontslagen bij Tottenham en... Ajax én Marseille staan in de rij voor Deense coach'

'Woensdag ontslagen bij Tottenham en... Ajax én Marseille staan in de rij voor Deense coach'

20:20
Egyptenaar steekt zelfs Cristiano Ronaldo voorbij: 'Al Ittihad biedt Mo Salah monstercontract aan'

Egyptenaar steekt zelfs Cristiano Ronaldo voorbij: 'Al Ittihad biedt Mo Salah monstercontract aan'

19:20
Voormalig hoofdscout Anderlecht duidt exacte moment aan waar het misliep: "Dit achtervolgt hen"

Voormalig hoofdscout Anderlecht duidt exacte moment aan waar het misliep: "Dit achtervolgt hen"

14:40
4
Rode Duivels weten waar ze voor staan: zeer pittige loting

Rode Duivels weten waar ze voor staan: zeer pittige loting

19:00
8
Euvrard is duidelijk: "6 op 9 tegen Anderlecht, Club Brugge en Union SG"

Euvrard is duidelijk: "6 op 9 tegen Anderlecht, Club Brugge en Union SG"

17:20
2
Tuur Dierckx vol lof: "Benieuwd wat dat kan geven in de Jupiler Pro League"

Tuur Dierckx vol lof: "Benieuwd wat dat kan geven in de Jupiler Pro League"

18:30
JPL-coach in verband gebracht met Anderlecht: dit is zijn antwoord

JPL-coach in verband gebracht met Anderlecht: dit is zijn antwoord

16:15
WK op de helling? Ploeg komt na operatie met nieuws over Rode Duivel

WK op de helling? Ploeg komt na operatie met nieuws over Rode Duivel

18:00
Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"

Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"

15:30
2
Eigenaars pompen 200 miljoen euro in Belgisch voetbal: jaarrekeningen kleuren nog steeds rood

Eigenaars pompen 200 miljoen euro in Belgisch voetbal: jaarrekeningen kleuren nog steeds rood

17:00
10
Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht

Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht

13:00
Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

14:20
28

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 25
Pisa Pisa 20:45 AC Milan AC Milan
Como Como 14/02 Fiorentina Fiorentina
Lazio Lazio 14/02 Atalanta Atalanta
Inter Milaan Inter Milaan 14/02 Juventus Juventus
Udinese Udinese 15/02 Sassuolo Sassuolo
Cremonese Cremonese 15/02 Genoa Genoa
Parma Parma 15/02 Hellas Verona Hellas Verona
Torino Torino 15/02 Bologna Bologna
Napoli Napoli 15/02 AS Roma AS Roma
Cagliari Cagliari 16/02 Lecce Lecce

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Eigenaars pompen 200 miljoen euro in Belgisch voetbal: jaarrekeningen kleuren nog steeds rood Soloria Soloria over Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4" poestexas poestexas over Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?" cartman_96 cartman_96 over Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren Pontsjow Pontsjow over Antwerp - Anderlecht: 0-4 roodwit1880 roodwit1880 over Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer" Olympia86 Olympia86 over Heeft Stankovic zelf te veel gezegd over zijn toekomst? Club Brugge-middenvelder krabbelt nog terug, maar het kwaad is geschied wilmabar123 wilmabar123 over "Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis FC BRUGES FC BRUGES over Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!" FC BRUGES FC BRUGES over Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved