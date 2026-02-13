Jan Mulder zet Anderlecht én vooral Marc Coucke met de voeten op de grond

RSC Anderlecht kijkt reikhalzend uit naar de grootse terugkeer van Romelu Lukaku. Jan Mulder is niet van plan om mee te gaan in de enorme hoerastemming. Integendeel zelfs.

Romelu Lukaku steekt het zelf niet onder stoelen of banken dat hij in de nabije toekomst zal terugkeren naar RSC Anderlecht. De timing is nog een vraagteken, maar er zijn tekenen aan de wand.

Het contract van Big Rom bij SSC Napoli loopt tot medio 2027. Met andere woorden: in de zomer van 2027 mogen de fans van paars-wit het jeugdproduct terug in het Lotto Park verwachten.

Verwacht Marc Coucke te veel van de terugkeer van Romelu Lukaku?

"Lukaku heeft de afgelopen jaren meermaals de belofte uitgesproken dat hij Anderlecht zal komen helpen", aldus Jan Mulder in HUMO. "Zijn woorden gingen als hemelse gezangen in Marc Coucke."

De Nederlander vindt dat Coucke te veel verwacht van Big Rom. "Van Coucke mag Lukaku morgen al komen, hé. Eerst een jaar als speler, daarna wordt hij trainer en vervolgens algemeen directeur of burgemeester van Neerpede."

Het clubicoon van Anderlecht ergert zich aan de verwachtingen. "Coucke ziet die toekomst te rooskleurig. De titels in rijtjes terugbrengen kan Lukaku niet alleen. Hoe het dan wel moet? Ik heb geen idee." (haalt de schouders op)