Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4"

Antwerp-coach Joseph Oosting was na de 0-4-nederlaag tegen RSC Anderlecht duidelijk aangeslagen. De Great Old kreeg een les in intensiteit en organisatie, en Oosting zag zijn team volledig overklast worden. "Zo goed we vorige week waren, zo slecht waren we vandaag", klonk het bot.

Oosting erkende dat Antwerp zichzelf al snel in moeilijkheden bracht. “We wilden de lijn van vorige week doortrekken, maar met hoe we startten, hebben we Anderlecht in de wedstrijd geholpen", aldus Oosting over die goal die al na 52 seconden viel.

Antwerp kon amper duels winnen

“Op een gegeven moment werd het een gevecht waarin zij de betere waren. Alle tweede ballen gingen naar Anderlecht", vervolgde Oosting. “En dan verlies je in de blessuretijd van de eerste helft heel makkelijk de bal, waardoor zij met één pass iemand voor doel kunnen zetten. Dat kantelmoment hebben we nooit kunnen herstellen.”

Na de rust probeerde Antwerp nog een reactie te forceren, maar het liep helemaal mis. “We moesten op zoek naar de 1-2, maar kregen heel snel een 0-3-tegenstoot. Dat was een mokerslag. Het was heel slecht aan onze kant. Het is een gemiste kans voor ons allemaal", zei Oosting teleurgesteld. "We komen uiteindelijk nog goed weg met 0-4"

Het was beschamend, zei Daam Foulon

Ook speler Daam Foulon liet zijn ongenoegen duidelijk merken. “Dit was gewoon beschamend. Ik vond ons niet scherp genoeg. Het was slecht van de hele ploeg. Ik ben enorm teleurgesteld, want een halve finale van de beker speel je niet elk jaar", stelde hij.

Foulon zette de blik meteen op de resterende uitdagingen van het seizoen. “Nu moeten we vol voor een plaatsje in de Champions’ Play-offs gaan. Het is tijd om het hoofd op te steken en ons te herpakken. Deze nederlaag moeten we achter ons laten en leren van onze fouten.”