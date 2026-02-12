Was dit Anderlecht? Onherkenbaar paars-wit vernedert Antwerp en gaat oververdiend naar de bekerfinale

Was dit hetzelfde Anderlecht als de voorbije maand? Als je ze op de Bosuil aan het werk zag, was de ploeg onherkenbaar. In de positieve zin. Antwerp was ook onherkenbaar, maar dan wel in negatieve zin. Ze lieten zich fysiek wegzetten en gaven de bekerfinale gewoon weg. 0-4, dat komt aan...

Als u echt ouderwets gevechtsvoetbal gemist hebt, raden we u toch dringend aan om Antwerp-Anderlecht te herbekijken. Ref Nathan Verboomen liet veel toe en de spelers maakten er gretig gebruik van. Normaal gezien zou je zeggen dat zoiets in het voordeel van Antwerp is, maar Anderlecht deed stevig zijn duit in het zakje.

Anderlecht had het beste van het spel én van de duels

Interim-coach Taravel had ze met heel wat grinta aan de aftrap gekregen en dat resulteerde zowaar in een goal na... twee minuten. Een counter via heel wat stationnetjes die uiteindelijk door De Cat subliem werd voorgezet tot bij de vrijstaande Saliba, die binnenkopte.

0-1 en alles te herdoen dus. Anderlecht zou heel die eerste helft de energie van Antwerp matchen en zelfs bijwijlen er nog een schepje bovenop doen. Als dat Taravel zijn werk is... chapeau. Antwerp kreeg geen vat op de wedstrijd en vond geen openingen. Coosemans kwam bij wijze van spreken amper in het stuk voor. En dat is zeldzaam.

Nozawa moest meerdere keren aan de slag en het was zelfs een half wonder dat het nog steeds maar 0-1 stond bij de rust. Paars-wit had met Bertaccini, Hazard en Camara een handvol heel goeie kansen. Hebben ze daar ineens een middel tegen een falend zelfvertrouwen gevonden in Neerpede? Die eerste helft was een echte cupmatch, met Anderlecht dat het beste van het spel en de duels had.





Anderlecht maakt het na rust af

Het werd net voor de rust zelfs 0-2. Een perfecte counter. Bertaccini stuurde Degreef diep en die omspeelde Nozawa voor de 0-2. Anderlecht virtueel geplaatst voor de finale dus. Taravel had duidelijke opdrachten meegegeven: hou het simpel, zet voor, trap naar de goal en achteraan geen risico's. Plus: hij speelde met een rechterflank, wat onder Hasi het grote probleem was. Daar was nooit iemand te vinden.

Net na rust gebeurde de actie ook langs die kant. Hazard was er gaan zwerven en schoot hard. Gepakt, maar de afvallende bal werd door De Cat in één tijd vanop de rand van de zestien in het hoekje getrapt. 0-3, de supporters van Anderlecht wisten niet waar ze het hadden.

Wat gaf Taravel zijn spelers te eten?

Die van Antwerp ook niet. Hun ploeg was absoluut niet op de afspraak en liet bitter weinig zien. Vooral verdedigend stond het niet echt stevig. Anderlecht had er gerust nog een pak meer kunnen maken, maar de efficiëntie liet hen in de steek. Het was een korf kansen die ze bij elkaar voetbalden. Echt waar, wat heeft die Taravel hen gegeven?

Anderlecht gaat dus oververdiend naar de finale. Wie had vorige week gedacht dat we dat zouden schrijven? Antwerp, dat moet zich even gaan bezinnen van hoe ze deze match aangepakt hebben. Onderschatting na vorige donderdag? Het kan bijna niet anders.