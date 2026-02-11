Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

Union SG en Charleroi maakten er woensdag een zinderende bekeravond van in het Dudenpark. Na een blitzstart en kansen over en weer trok Union met 4-1 aan het langste eind en verzekerde het zich van een plek in de finale van de Croky Cup.

Union SG en Charleroi keken elkaar woensdagavond in de ogen. De inzet was een eerste ticket voor de finale van de Croky Cup. Fuseini startte voor het eerst weer sinds zijn terugkeer uit blessure. Nzita was weer fit en de spelers die bij Charleroi rust kregen afgelopen weekend, waren terug.

Blitzstart in het Dudenpark met twee doelpunten in drie minuten

Kijkers die de televisie te laat hadden opgezet zullen gevloekt hebben. Na 11 seconden spelen viel het eerste doelpunt al. Promise David knalde het leer met een waar kanonsschot tegen de touwen. Het Dudenpark ontplofte meteen, maar lang konden de Union-fans niet genieten van de voorsprong.

Na nog geen drie minuten spelen kreeg Scheidler een lage voorzet op maat van Nzita die hij in één tijd binnen tikte. Zo hingen de bordjes weer gelijk. De toon leek gezet. Het spel ging goed op en neer.

Na zo'n 25 minuten spelen kwam Charleroi heel goed weg toen Christian Burgess van dichtbij op de lat knalde. Hoe meer de eerste helft vorderde, hoe meer Union het spel overnam. Charleroi kwam minder in het stuk voor en wachtte op de rust.

Union nam de wedstrijd in handen

Union kwam beter uit de kleedkamer en vertaalde zich al snel in een doelpunt. David legde de bal rustig af voor Fuseini, die prima binnen werkte. Charleroi keek weer tegen een achterstand aan en had het moeilijk om op offensief vlak iets te brengen.





Delavallee hield zijn ploeg in de wedstrijd met een weergaloze redding op een schot van David. Nadien plaatste Guilherme de bal op de lat. Zo'n 20 minuten voor het einde kwamen de Carolo's met tien te staan nadat Titraoui zijn tweede gele kaart pakte.

Sykes en Florucz maken het helemaal af

In minuut 85 was het Sykes die de bezoekers de doodsteek toediende. Rob Schoofs schilderde een corner perfect op het hoofd van de verdediger, die staalhard binnen kopte. Florucz maakte er helemaal op het einde nog 4-1 van, nadat Charleroi meer ging aanvallen.

Dankzij de ruime overwinning en de 0-0 op het veld van Charleroi, stoot Union door de naar de finale van de Croky Cup. Zij nemen het op tegen Anderlecht of Antwerp, die het donderdagavond tegen elkaar opnemen in de Bosuil. The Great Old won met 0-1 op het veld van paars-wit afgelopen week.