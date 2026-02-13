Anderlecht goed of slecht, De Cat steekt er altijd bovenuit: zijn reactie spreekt boekdelen

Er is wel één constante bij Anderlecht. Goed of slecht spelen, Nathan De Cat is altijd de beste man bij paars-wit. Dat was ook zo tegen Antwerp. Niet enkel omwille van zijn assist en goal, maar hij domineerde het middenveld op indrukwekkende manier.

Uiteraard was het ook een collectieve prestatie. Deze keer zakte er echt niemand door de ondergrens. Wat is er deze week gebeurd op Neerpede? "Dat is voetbal, elke wedstrijd moet gespeeld worden met energie. Vandaag hebben we laten zien dat we weten wat ons doel is en dat we het ook kunnen uitvoeren", zei De Cat.

Anderlecht speelde een complete wedstrijd

De middenvelder leek zich allemaal weinig aan te trekken wat er allemaal gebeurde bij de club. Het glijdt van hem af. “De trainer vertrekt, de assistent vertrekt, andere spelers gaan weg… het waren moeilijke dagen. Maar op het veld tellen alleen de 90 minuten. De staf heeft ons verteld wat we moesten doen, en wij hebben dat uitgevoerd", aldus De Cat.

Volgens hem was de sleutel van de overwinning de intensiteit en het teamgevoel. “We hebben gestreden voor elke bal en alles gegeven in elke fase van het spel. Het was een complete wedstrijd, zowel aanvallend als verdedigend. Zo’n collectieve prestatie zie je niet elke dag", zei hij.

De Cat wees ook op de rol van Jérémy Taravel, die het team als interim-coach naar de overwinning leidde. “De coach heeft ons vrijgelaten om ons spel te spelen, maar tegelijkertijd benadrukt dat de duels cruciaal zouden zijn. Hij raakte de juiste snaren en gaf ons het vertrouwen dat we nodig hadden.”

De Cat benadrukt dat deze focus moet gehouden worden

Het snelle openingsdoelpunt gaf de ploeg een mentale boost. De assist daarvoor kwam van De Cat. En wat voor eentje: geschilderd op het hoofd van Saliba. “Het eerste doelpunt viel al na 50 seconden en dat gaf ons een enorme energie. Zo’n start helpt om het vertrouwen en de rust in de ploeg te bewaren. Vanaf dat moment konden we echt het verschil maken", legde hij uit.



Tot slot keek De Cat al vooruit naar de bekerfinale tegen Union. “Een finale is altijd bijzonder, zeker een Brusselse derby. Maar het belangrijkste is dat we dezelfde energie en focus behouden. We willen deze trofee winnen en laten zien dat Anderlecht een grote club is, ongeacht de omstandigheden", besloot hij.