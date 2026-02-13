Voorzitter Union SG Muzio (41) is wel heel duidelijk over toekomst: "Zo wil ik sterven"

Union SG is goed bezig de voorbije jaren. Het pakte al eens de Beker van België en won vorig seizoen ook voor het eerst in héél lange tijd de landstitel. Een van de architecten van het succes is Alex Muzio. Hij spreekt over de toekomst van de club en zijn eigen toekomst.

Union SG maakt dit seizoen nog steeds kans op de dubbel. De Brusselaars staan op kop in de competitie én hebben zich weten te plaatsen voor de bekerfinale. Daarin zullen ze later dit seizoen Anderlecht gaan ontmoeten.

Alex Muzio is zeer stevig in zijn bewoordingen over toekomst bij Union SG

Alex Muzio heeft in MidMid gesproken over de toekomst van de club én zijn eigen toekomst. Een belangrijk gegeven in het genereren van meer inkomsten is namelijk een nieuw of vernieuwd stadion, waarover al langer sprake is.

"We zitten al een hele tijd in het Mariënstadion en we doen het daar goed. Kunnen we dat blijven doen? Ik hoop dat echt, met of zonder stadion", aldus Muzio in gesprek met Evert Winkelmans en Joris Brys in de podcast.

Alex Muzio heeft geen exitplan bij Union SG

"Hoe belangrijk is een nieuw stadion? Ik ben 41 jaar en de club is ontstaan in 1897. Ik zal op een bepaald moment sterven en als we een nieuw stadion kunnen bouwen, dan kan de club misschien nog honderd jaar succesvol zijn."



"Zonder een nieuw stadion zou de club meer kans hebben dat het terugvalt naar het niveau van vroeger. Of ik ga vertrekken als we geen stadion kunnen bouwen? Dat is niet mijn mindset. Ik ben altijd duidelijk geweest: ik wil sterven als voorzitter van Union SG en ik heb geen exitplan."