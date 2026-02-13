Ruben Van Gucht breekt de stilte na geruchten over scheiding: "Met wie ik Valentijn vier?"

Een bijzonder heet item is het in de Kroatische media en ondertussen is het ook in ons land opgepikt langs alle kanten: het huwelijk van Blanka Vlasic en Ruben Van Gucht zou over en out zijn. RvG reageert nu ook zelf voor het eerst.

De voorbije uren waren er veel geruchten vanuit Kroatië die meldden dat het huwelijk van Blanka Vlasic en Ruben Van Gucht erop zou zitten. De gewezen hoogspringster uit Kroatië en de Belgische commentator zouden uit elkaar zijn.

Geruchten over scheiding tussen Vlasic en Van Gucht zijn hardnekkig

De voorbije maanden en jaren was er al veel te doen over de open relatie die beiden hebben. Toch zijn ze samen de ouders van een zoontje, Mondo. Die was een tijdje terug samen met Vlasic zelf nog in ons land te vinden.

Ondertussen heeft Van Gucht zelf ook gereageerd. Dat deed hij bij Radio 2 in de Ochtendshow bij Peter Van de Veire. Volgens de Belgische commentator is er helemaal niets aan de hand en zouden hij en Vlasic nog steeds in goede verstandhouding zijn.

Vlasic en Van Gucht vielen uit de lucht door het nieuws

"Ik heb de berichten doorgestuurd naar Blanka en die viel ook uit de lucht", aldus Van Gucht in een reactie. "Ze zei dat ze met niemand had gesproken. Twee weken geleden is ze hier nog geweest, samen met Mondo."



"Ik denk dat onze band nog steeds heel goed is. We horen elkaar elke dag. De rest is aan de kranten, zoals altijd zeker? Zijn de berichten wel goed vertaald uit het Kroatisch? Het is geen gemakkelijke taal. Met wie ik Valentijn vier? De planning is nog niet volledig", besloot hij met een kwinkslag.