Stijn Stijnen deelt héél mooi compliment uit aan Club NXT

Lorenz Lomme
Patro Eisden mikt nog steeds op de promotie in de Challenger Pro League. De Limburgers mogen speeldag 25 vrijdagavond op gang trappen op het veld van Club NXT. Coach Stijn Stijnen is op zijn hoede voor de Brugse jonkies en is kritisch op het format van onze tweede klasse.

Op papier is Club NXT, de voorlaatste in de stand met 16 punten, een hapklare brok voor Patro, dat zelf vijfde staat met 40 stuks. Patro-coach Stijn Stijnen blikt in een filmpje op het Instagram-account van zijn team vooruit op het duel en is op zijn hoede voor een verrassing.

"Zeker omdat je ook tegen de beste beloftenploeg van de reeks speelt", deelt hij meteen een mooi compliment uit. "Je weet wat je te wachten staat. Je moet daar gewoon de zaken tegenover zetten die negentig minuten noodzakelijk zijn. Als je dat achterwege laat, dan spelen zo'n voetbalploegen je naar huis."

Club NXT heeft geen druk

"Die kunnen gewoon voetballen, die kunnen die bal laten rondgaan. Je kiest daar zelf voor of je dat laat gebeuren of niet. Het is aan ons om te zorgen dat dat niet gebeurt", zegt Stijnen, die ook een groot voordeel ziet voor Club NXT.

"Die spelen om niks eigenlijk. Die hebben geen druk, die kunnen vrijuit spelen. Die kunnen niet zakken. Op dat vlak is dat geen propere competitie, maar goed ... Het is nu zoals het is en we moeten gewoon zorgen dat wij man genoeg zijn om daar het nodige tegenover te zetten en proberen drie punten mee naar huis te nemen."

Patro wil zich wat herpakken na twee gelijke spelen op een rij. Het deelde de punten met Lommel SK (1-1) en Jong Genk (4-4). In die laatste wedstrijd stond Patro op een bepaald moment 4-2 voor, maar toch kwam Genk terug. Pakken Stijnen en co deze keer wel de volle buit?

Volg Club Brugge NXT - Patro Eisden Maasmechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

