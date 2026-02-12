Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren"

Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren"
Foto: © photonews

De crisis bij Anderlecht bereikt een nieuw dieptepunt. Nu mengen ook leden van de BCS zich in het debat. Drie vertegenwoordigers eisen openlijk het vertrek van Marc Coucke en spreken van een sportieve en bestuurlijke ontsporing.

Het gaat slecht bij Anderlecht, heel slecht. De crisis heeft een punt bereikt waarop nu ook de BCS (Brussels Casual Service) zich uitspreekt over de situatie. Drie leden van de groep hebben nu het vertrek van Marc Coucke geëist. 

Ze benadrukken dat het een ramp is geworden bij Anderlecht sinds de komst van Marc Coucke. "We zijn een van de zwakste clubs van België geworden, niemand is nog bang van ons. Standard verliest van iedereen, maar wint van ons. Zelfs Dender is blij om tegen ons te spelen. We zijn een tweederangsclub geworden", zeggen de hooligans bij Sudinfo.

Coucke is en blijft een pure zakenman volgens hen. Ze stellen in vraag wat de voorzitter eigenlijk is komen zoeken in Brussel. Hij wil niet meer investeren, maar ook niet vertrekken. "Leg dan eens uit wat je hier komt doen, wat is je doel? Je doel is wat je nu aan het doen bent: de club kapotmaken zodat Brugge vrij kan doorstomen."

BCS haalt hard uit naar Coucke en eist zijn vertrek

"In de kleedkamer wordt ook gepraat, en wat daar gezegd wordt is: ‘Je hebt een voorzitter die supporter is van Brugge, een technisch directeur die spelers koopt en supporter is van Standard, en dan vraag je aan spelers om voor het shirt te spelen!’ Komaan, is dit een sketch of wat? Dat slaat nergens op."

"Of het nu bewust is of onbewust, het resultaat is hetzelfde: na acht jaar nul titels, nul kampioenschappen, geen investeringen, geen geld – het is genoeg, je moet vertrekken. Het maakt niet uit wie je bent, je moet weg, je balans is slecht, niemand begrijpt nog je sportieve beleid! Je zet telkens paraplu’s voor jezelf om te kunnen zeggen: ‘Ik ben het niet, hij is verantwoordelijk!’", zijn de hooligans van BCS bijzonder scherp voor Coucke.

Lees ook... Anderlecht loopt alweer pijnlijk blauwtje: topkandidaat trainerspositie blaast gesprekken op

"Marc Coucke moet weg! Ofwel vertrekt hij zelf, ofwel zal hij moeten instaan voor wat er zal gebeuren", klinkt het nog. BCS wil nog duidelijk maken dat het niemand wil kwaad doen, maar dat de club gewoon te koop moet worden gezet. De Brussels Casual Service wil dat er een einde komt aan het circus.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

