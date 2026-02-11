En de volgende verhuist naar de lappenmand: 'Deze geblesseerde Rode Duivel zorgt voor nog meer kopzorgen'

Foto: © photonews

De volgende Rode Duivel verhuist naar de lappenmand. Arthur Theate zorgt ervoor dat Rudi Garcia nog meer kopzorgen te verwerken krijgt.

Eintracht Frankfurt verliest Arthur Theate met een blessure. De Belgische verdediger liep een knieblessure uit.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de meniscus geraakt is. Theate is sowieso al enkele weken buiten strijd.

Niet alleen voor Frankfurt, maar ook voor de Rode Duivels is de blessure van Theate een aderlating. Rudi Garcia zal moeten puzzelen tijdens de volgende interlandbreak.

Theate stond in de basis in de laatste twee wedstrijden van België. De verdediger startte in de kwalificatiewedstrijden voor het WK tegen Kazachstan en Liechtenstein.

Overvolle lappenmand

De lappenmand in Tubeke loopt stilaan héél vol. Ook onder meer Kevin De Bruyne, Youri Tielemans en Charles De Ketelaere kampen met blessures. Vooral laatstgenoemde lijkt te moeten vrezen voor zijn WK.

