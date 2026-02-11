Bayern München of Manchester City? 'Eerste gesprekken om Kompany terug naar City te halen zijn gevoerd'

Manchester City zoekt een nieuwe coach en richt de pijlen op... Vincent Kompany. Maakt onze landgenoot deze zomer een intrede langs de grote poort in het Etihad Stadium?

We schreven eerder al dat Vincent Kompany naar voren wordt geschoven als dé gedoodverfde kandidaat om Pep Guardiola op te volgen als coach van Manchester City. Ook Guardiola zelf is die mening toegedaan.

En de Catalaan is van plan om na dit seizoen te stoppen bij The Citizens. Zijn contract loopt dan wel tot medio 2027, maar Guardiola vindt dat het tijd is om de fakkel door te geven.

Heeft Manchester City de eerste gesprekken met Vincent Kompany al gevoerd?

ESPN weet dat de eerste gesprekken met de topkandidaat al achter de rug zijn. Jawel, dat is Vincent Kompany. Is die informatie correct? We kunnen het op dit moment niét met zekerheid zeggen.

Wat we wél weten is dat Kompany een contract heeft tot medio 2029 bij Bayern München. En wat we ook weten is dat The Prince stilaan een standbeeld aan het verdienen is in Beieren.

Kiest Vincent Kompany voor Beieren of Manchester?

Overweegt Kompany om Der Rekordmeister te verlaten? Kan hij überhaupt weigeren als Guardiola hem persoonlijk vraagt om over te nemen bij Manchester City? Wordt ongetwijfeld vervolgd…