Philippe Clement doet Norwich herleven: indrukwekkende reeks gaat verder

Philippe Clement timmert stevig aan de weg met Norwich City. Na een overtuigende 0-3-zege op Oxford lijkt het degradatiespook stilaan verdreven en groeit het vertrouwen in de Championship.

Philippe Clement zet iets moois neer bij Norwich City. De Belgische coach en zijn troepen konden dinsdagavond met 0-3 winnen van Oxford United in de Championship.

Na één minuut spelen kon Mohamed Touré Norwich al op voorsprong zetten. Een 20 minuten later verdubbelde de spits de voorsprong. Oxford zat meteen diep in de problemen.

Hat­trick van Touré en 15 op 18: Norwich klimt weg uit de gevarenzone

Kort na rust was het opnieuw Mohamed Touré aan het kanon. De Australiër besliste de wedstrijd én vervolledigde zijn hattrick. Er werd niet meer gescoord en Norwich pakte de drie punten mee op de bus.

Clement oogst veel lof in Engeland voor zijn prestaties. Van de laatste zes competitiewedstrijden won Norwich er vijf. Het steeg op die manier naar de 16e plaats.

De club telt nu 39 punten en hoeft zich niet veel zorgen meer te maken over een mogelijke degradatie. Het heeft een voorsprong van zeven punten op de Blackburn Rovers, de hoogst gerangschikte ploeg in de degradatiezone.