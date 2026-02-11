Moet Hugo Cuypers bij Chicago plaatsmaken voor een wereldster?

Het contract van Hugo Cuypers bij Chicago loopt af op het einde van het kalenderjaar en mogelijk moet hij plaats ruimen voor Robert Lewandowski, aan wie de MLS-franchise naar verluidt een tweejarig contract heeft aangeboden.

Volgens meerdere bronnen in Spanje, waaronder Marca en Diario Sport, en in Engeland met de BBC, zou Chicago Fire een tweejarig contract hebben aangeboden aan Robert Lewandowski, met het doel hem aan te trekken voordat de transferperiode in de Verenigde Staten sluit, op 26 maart.

Met de komst van nieuwe sterren in MLS wil de franchise van Chicago Fire ook de Poolse aanvaller aantrekken, aangezien slechts Xherdan Shaqiri, vertrokken naar Bazel, van dit statuut in de club kon profiteren, en het team bereid zou zijn om te voldoen aan de financiële eisen van Lewandowski.

Om de ster te kunnen verwelkomen, zal Chicago Fire echter afscheid moeten nemen van een extracommunautaire speler, en het is waarschijnlijk dat dit degene is die Lewandowski zou moeten vervangen, wiens contract aan het eind van het jaar afloopt.

Hugo Cuypers op weg naar vertrek bij Chicago om plaats te maken voor Robert Lewandowski?

Deze speler is Hugo Cuypers, in februari 2024 naar de Verenigde Staten gekomen vanuit Gent voor 11 miljoen euro. Tot nu toe is het moeilijk te zeggen wat zijn toekomst zal zijn.



Zal hij terugkeren naar Europa of krijgt hij een bod van een andere Amerikaanse club? De 29-jarige aanvaller wordt geschat op negen miljoen euro op Transfermarkt, maar zou minder kunnen kosten als Chicago hem absoluut moet laten vertrekken.