Moet Hugo Cuypers bij Chicago plaatsmaken voor een wereldster?

Moet Hugo Cuypers bij Chicago plaatsmaken voor een wereldster?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het contract van Hugo Cuypers bij Chicago loopt af op het einde van het kalenderjaar en mogelijk moet hij plaats ruimen voor Robert Lewandowski, aan wie de MLS-franchise naar verluidt een tweejarig contract heeft aangeboden.

Volgens meerdere bronnen in Spanje, waaronder Marca en Diario Sport, en in Engeland met de BBC, zou Chicago Fire een tweejarig contract hebben aangeboden aan Robert Lewandowski, met het doel hem aan te trekken voordat de transferperiode in de Verenigde Staten sluit, op 26 maart.

Met de komst van nieuwe sterren in MLS wil de franchise van Chicago Fire ook de Poolse aanvaller aantrekken, aangezien slechts Xherdan Shaqiri, vertrokken naar Bazel, van dit statuut in de club kon profiteren, en het team bereid zou zijn om te voldoen aan de financiële eisen van Lewandowski.

Om de ster te kunnen verwelkomen, zal Chicago Fire echter afscheid moeten nemen van een extracommunautaire speler, en het is waarschijnlijk dat dit degene is die Lewandowski zou moeten vervangen, wiens contract aan het eind van het jaar afloopt.

Hugo Cuypers op weg naar vertrek bij Chicago om plaats te maken voor Robert Lewandowski?

Deze speler is Hugo Cuypers, in februari 2024 naar de Verenigde Staten gekomen vanuit Gent voor 11 miljoen euro. Tot nu toe is het moeilijk te zeggen wat zijn toekomst zal zijn.


Zal hij terugkeren naar Europa of krijgt hij een bod van een andere Amerikaanse club? De 29-jarige aanvaller wordt geschat op negen miljoen euro op Transfermarkt, maar zou minder kunnen kosten als Chicago hem absoluut moet laten vertrekken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Major League Soccer
Major League Soccer Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Barcelona
Chicago Fire
Hugo Cuypers
Robert Lewandowski

Meer nieuws

Het grote Arsenal komt naar OH Leuven: "We zijn heel nederig"

Het grote Arsenal komt naar OH Leuven: "We zijn heel nederig"

22:45
Dromen van de top zes? "Maar vijf punten voorsprong op de dertiende"

Dromen van de top zes? "Maar vijf punten voorsprong op de dertiende"

23:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/02: Sykes

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/02: Sykes

22:00
Hubert spreekt klare taal over herkansing en revanche na 'afgepakte' finale bij Anderlecht

Hubert spreekt klare taal over herkansing en revanche na 'afgepakte' finale bij Anderlecht

22:30
'Clubs staan in de rij voor zomertransfer van verdediger van Union SG'

'Clubs staan in de rij voor zomertransfer van verdediger van Union SG'

22:00
Arno Van den Abbeel wil geschiedenis blijven schrijven met OH Leuven: "Stugger en sluwer zijn"

Arno Van den Abbeel wil geschiedenis blijven schrijven met OH Leuven: "Stugger en sluwer zijn"

21:30
📷 Realiseert Standard nog een uitgaande transfer?

📷 Realiseert Standard nog een uitgaande transfer?

21:40
1
Joedrick Pupe maakt debuut bij STVV in oefenwedstrijd

Joedrick Pupe maakt debuut bij STVV in oefenwedstrijd

21:20
Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren

Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren

21:00
8
Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar?

Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar?

20:40
3
Ongeacht wat ze er bij Antwerp over zeggen: de beker is veruit het grootste resterende doel Opinie

Ongeacht wat ze er bij Antwerp over zeggen: de beker is veruit het grootste resterende doel

20:10
Oscar García wordt trainer van prestigieus project in Nederland

Oscar García wordt trainer van prestigieus project in Nederland

20:20
1
Proto verdedigt verkoop van Angulo: "We willen niet in situatie van die club terechtkomen"

Proto verdedigt verkoop van Angulo: "We willen niet in situatie van die club terechtkomen"

20:00
2
"Stunt van het seizoen": deze JPL-club staat voor een cruciaal weekend

"Stunt van het seizoen": deze JPL-club staat voor een cruciaal weekend

19:45
3
Geen begrip meer voor Paul Gheysens bij Antwerp: "Dat frustreert de fans"

Geen begrip meer voor Paul Gheysens bij Antwerp: "Dat frustreert de fans"

19:40
3
Speler van Patro Eisden dient klacht in na zware overtreding op hem

Speler van Patro Eisden dient klacht in na zware overtreding op hem

19:20
1
Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen"

Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen"

19:00
8
Smaakmaker van SK Beveren maakt grote indruk: "Veruit de beste speler van 2e klasse"

Smaakmaker van SK Beveren maakt grote indruk: "Veruit de beste speler van 2e klasse"

18:45
1
Brengt laatste transfer Renard nieuwe sportief directeur al in de problemen? Straks is er ook nog... Goto

Brengt laatste transfer Renard nieuwe sportief directeur al in de problemen? Straks is er ook nog... Goto

18:40
4
Dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor cruciale bekerwedstrijd tegen RB Leipzig

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor cruciale bekerwedstrijd tegen RB Leipzig

18:20
Blessuregolf teistert Union SG: David Hubert mist zeker vier spelers voor bekerclash met Charleroi

Blessuregolf teistert Union SG: David Hubert mist zeker vier spelers voor bekerclash met Charleroi

18:00
Peter Vandenbempt voorspelt welke JPL-clubs Champions' Play-offs halen

Peter Vandenbempt voorspelt welke JPL-clubs Champions' Play-offs halen

17:40
Nog meer goed nieuws voor Maarten Vandevoordt: zet hij Vincent Kompany een hak?

Nog meer goed nieuws voor Maarten Vandevoordt: zet hij Vincent Kompany een hak?

17:20
Net als bij Club Brugge: grote onrust bij Charleroi vlak voor historische wedstrijd tegen Union SG

Net als bij Club Brugge: grote onrust bij Charleroi vlak voor historische wedstrijd tegen Union SG

17:00
De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach

De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach

16:30
3
Verrassende naam mee naar het WK met Rode Duivels? Alderweireld ziet het wel zitten

Verrassende naam mee naar het WK met Rode Duivels? Alderweireld ziet het wel zitten

16:00
4
Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt Opinie

Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt

15:15
Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

15:30
4
Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

14:45
2
Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen

Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen

14:40
11
OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

15:00
Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

14:00
23
De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters

De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters

12:20
Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

14:20
1
Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

13:30
17
Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

13:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 23
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-2 Osasuna Osasuna
Rayo Vallecano Rayo Vallecano Uitg Real Oviedo Real Oviedo
Barcelona Barcelona 3-0 Real Mallorca Real Mallorca
Real Sociedad Real Sociedad 3-1 Elche CF Elche CF
Alaves Alaves 0-2 Getafe Getafe
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 4-2 Levante Levante
Sevilla Sevilla 1-1 Girona FC Girona FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-1 Real Betis Real Betis
Valencia CF Valencia CF 0-2 Real Madrid Real Madrid
Villarreal Villarreal 4-1 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona

Nieuwste reacties

Jos Het Ei Jos Het Ei over Dromen van de top zes? "Maar vijf punten voorsprong op de dertiende" André Coenen André Coenen over 📷 Realiseert Standard nog een uitgaande transfer? André Coenen André Coenen over Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende cooky cooky over Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar? LordJozef LordJozef over Oscar García wordt trainer van prestigieus project in Nederland Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren King of Highbury King of Highbury over West Ham Utd - Manchester United: 1-0 CringeMedia CringeMedia over Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld FCBalto FCBalto over "Stunt van het seizoen": deze JPL-club staat voor een cruciaal weekend FCBalto FCBalto over Cercle Brugge - Club Brugge: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved