Hubert spreekt klare taal over herkansing en revanche na 'afgepakte' finale bij Anderlecht

Hubert spreekt klare taal over herkansing en revanche na 'afgepakte' finale bij Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

David Hubert bereidt zich met Union SG voor op de terugwedstrijd in de halve finale van de beker. Tegelijk blikt hij kort terug op zijn passage bij Anderlecht, toen hij ontslagen werd voor de bekerfinale.

Situatie bij Anderlecht

Hubert wil niet uitgebreid terugkomen op de ontwikkelingen bij zijn ex-werkgever. Hij houdt zijn reactie bewust beperkt. “Wat daar gebeurt is betreurenswaardig voor het Belgische voetbal”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

Volgens hem blijft Anderlecht een club met gewicht binnen de competitie. “Ik zou niet zeggen dat ik het had zien aankomen, maar helaas zijn dit dingen die kunnen gebeuren.” Zelf weet hij maar al te goed hoe dat voelt.

Gemiste bekerfinale door ontslag

Vorig seizoen miste Hubert door zijn ontslag bij Anderlecht de kans om de bekerfinale tegen Club Brugge te coachen. Die episode heeft hij intussen afgesloten. Hij maakt duidelijk dat de gemiste finale geen extra drijfveer vormt om hem nu wel te halen.

“Het feit dat ik die finale met Anderlecht niet heb gecoacht, is vandaag geen extra motivatie”, legt hij uit. “Ik ben altijd gemotiveerd, ongeacht de wedstrijd: of het nu in de competitie, de beker of Europa is.”

Lees ook... 'Clubs staan in de rij voor zomertransfer van verdediger van Union SG'
Union SG staat woensdagavond in het eigen stadion oog in oog met Sporting Charleroi in de terugmatch van de halve finale van de Croky Cup. De heenmatch in Charleroi eindigde op een scoreloos gelijkspel.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Charleroi
David Hubert

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/02: Sykes

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/02: Sykes

22:00
'Clubs staan in de rij voor zomertransfer van verdediger van Union SG'

'Clubs staan in de rij voor zomertransfer van verdediger van Union SG'

22:00
Blessuregolf teistert Union SG: David Hubert mist zeker vier spelers voor bekerclash met Charleroi

Blessuregolf teistert Union SG: David Hubert mist zeker vier spelers voor bekerclash met Charleroi

18:00
Dromen van de top zes? "Maar vijf punten voorsprong op de dertiende"

Dromen van de top zes? "Maar vijf punten voorsprong op de dertiende"

23:00
Net als bij Club Brugge: grote onrust bij Charleroi vlak voor historische wedstrijd tegen Union SG

Net als bij Club Brugge: grote onrust bij Charleroi vlak voor historische wedstrijd tegen Union SG

17:00
Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren

Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren

21:00
7
Het grote Arsenal komt naar OH Leuven: "We zijn heel nederig"

Het grote Arsenal komt naar OH Leuven: "We zijn heel nederig"

22:45
Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen"

Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen"

19:00
8
Brengt laatste transfer Renard nieuwe sportief directeur al in de problemen? Straks is er ook nog... Goto

Brengt laatste transfer Renard nieuwe sportief directeur al in de problemen? Straks is er ook nog... Goto

18:40
4
Proto verdedigt verkoop van Angulo: "We willen niet in situatie van die club terechtkomen"

Proto verdedigt verkoop van Angulo: "We willen niet in situatie van die club terechtkomen"

20:00
2
Arno Van den Abbeel wil geschiedenis blijven schrijven met OH Leuven: "Stugger en sluwer zijn"

Arno Van den Abbeel wil geschiedenis blijven schrijven met OH Leuven: "Stugger en sluwer zijn"

21:30
Joedrick Pupe maakt debuut bij STVV in oefenwedstrijd

Joedrick Pupe maakt debuut bij STVV in oefenwedstrijd

21:20
📷 Realiseert Standard nog een uitgaande transfer?

📷 Realiseert Standard nog een uitgaande transfer?

21:40
De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach

De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach

16:30
3
Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar?

Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar?

20:40
2
Ongeacht wat ze er bij Antwerp over zeggen: de beker is veruit het grootste resterende doel Opinie

Ongeacht wat ze er bij Antwerp over zeggen: de beker is veruit het grootste resterende doel

20:10
Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

14:45
2
Oscar García wordt trainer van prestigieus project in Nederland

Oscar García wordt trainer van prestigieus project in Nederland

20:20
Speler van Patro Eisden dient klacht in na zware overtreding op hem

Speler van Patro Eisden dient klacht in na zware overtreding op hem

19:20
1
"Stunt van het seizoen": deze JPL-club staat voor een cruciaal weekend

"Stunt van het seizoen": deze JPL-club staat voor een cruciaal weekend

19:45
3
Geen begrip meer voor Paul Gheysens bij Antwerp: "Dat frustreert de fans"

Geen begrip meer voor Paul Gheysens bij Antwerp: "Dat frustreert de fans"

19:40
3
Smaakmaker van SK Beveren maakt grote indruk: "Veruit de beste speler van 2e klasse"

Smaakmaker van SK Beveren maakt grote indruk: "Veruit de beste speler van 2e klasse"

18:45
1
Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

14:20
1
Peter Vandenbempt voorspelt welke JPL-clubs Champions' Play-offs halen

Peter Vandenbempt voorspelt welke JPL-clubs Champions' Play-offs halen

17:40
Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

14:00
23
Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

13:30
17
Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

15:30
4
Dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor cruciale bekerwedstrijd tegen RB Leipzig

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor cruciale bekerwedstrijd tegen RB Leipzig

18:20
Nog meer goed nieuws voor Maarten Vandevoordt: zet hij Vincent Kompany een hak?

Nog meer goed nieuws voor Maarten Vandevoordt: zet hij Vincent Kompany een hak?

17:20
De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters

De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters

12:20
OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

15:00
Binnen Neerpede zag men al langer de bui hangen: zelfs Besnik Hasi stelde zich vragen

Binnen Neerpede zag men al langer de bui hangen: zelfs Besnik Hasi stelde zich vragen

11:40
13
Verrassende naam mee naar het WK met Rode Duivels? Alderweireld ziet het wel zitten

Verrassende naam mee naar het WK met Rode Duivels? Alderweireld ziet het wel zitten

16:00
4
Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden

Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden

10:00
11
Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

13:00
4
Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt Opinie

Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt

15:15

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-4 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 1-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 0-0 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 2-0 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

King of Highbury King of Highbury over West Ham Utd - Manchester United: 1-0 CringeMedia CringeMedia over Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld FCBalto FCBalto over "Stunt van het seizoen": deze JPL-club staat voor een cruciaal weekend FCBalto FCBalto over Cercle Brugge - Club Brugge: - FCBalto FCBalto over Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren Artevelde Artevelde over Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen" FCBalto FCBalto over Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar... fierce fierce over Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord RememberLierse RememberLierse over De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach Dirk1897 Dirk1897 over Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved