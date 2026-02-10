Hubert spreekt klare taal over herkansing en revanche na 'afgepakte' finale bij Anderlecht

David Hubert bereidt zich met Union SG voor op de terugwedstrijd in de halve finale van de beker. Tegelijk blikt hij kort terug op zijn passage bij Anderlecht, toen hij ontslagen werd voor de bekerfinale.

Situatie bij Anderlecht

Hubert wil niet uitgebreid terugkomen op de ontwikkelingen bij zijn ex-werkgever. Hij houdt zijn reactie bewust beperkt. “Wat daar gebeurt is betreurenswaardig voor het Belgische voetbal”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

Volgens hem blijft Anderlecht een club met gewicht binnen de competitie. “Ik zou niet zeggen dat ik het had zien aankomen, maar helaas zijn dit dingen die kunnen gebeuren.” Zelf weet hij maar al te goed hoe dat voelt.

Gemiste bekerfinale door ontslag

Vorig seizoen miste Hubert door zijn ontslag bij Anderlecht de kans om de bekerfinale tegen Club Brugge te coachen. Die episode heeft hij intussen afgesloten. Hij maakt duidelijk dat de gemiste finale geen extra drijfveer vormt om hem nu wel te halen.

“Het feit dat ik die finale met Anderlecht niet heb gecoacht, is vandaag geen extra motivatie”, legt hij uit. “Ik ben altijd gemotiveerd, ongeacht de wedstrijd: of het nu in de competitie, de beker of Europa is.”

Lees ook... 'Clubs staan in de rij voor zomertransfer van verdediger van Union SG'›

Union SG staat woensdagavond in het eigen stadion oog in oog met Sporting Charleroi in de terugmatch van de halve finale van de Croky Cup. De heenmatch in Charleroi eindigde op een scoreloos gelijkspel.