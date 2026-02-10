Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

Lorenz Lomme
Foto: © photonews
Sporting Charleroi leed het afgelopen weekend een verrassende thuisnederlaag tegen Cercle Brugge. De Carolo's slikten daarbij hun eerste tegengoals van het nieuwe jaar. Peter Vandenbempt kan geen begrip opbrengen voor een opmerkelijke keuze van coach Hans Cornelis.

Charleroi was nog ongeslagen dit jaar en had een stevige defensieve reputatie opgebouwd door vijf opeenvolgende wedstrijden de nul te houden. Tegen Cercle kreeg het echter plots vier tegengoals om de oren.

Charleroi-coach Hans Cornelis besloot om te roteren met het oog op de belangrijke bekerwedstrijd tegen Union, die morgen gespeeld wordt. Zo begonnen met Parfait Guiagon en Yacine Titraoui twee vaste pionnen op de bank tegen Cercle. Een verkeerde keuze, vindt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Een onnodige nederlaag van Charleroi

"Ik had de voorbije weken al veel lof gestrooid over Charleroi-coach Hans Cornelis. Maar nu heeft hij echt wel de verkeerde beslissing genomen door fors te roteren met het oog op de halve finale tegen Union in de Beker", klinkt het duidelijk.

"Zo thuis ineens verliezen en 4 doelpunten incasseren tegen staartploeg Cercle Brugge, was echt niet nodig. Het is niet dat de Carolo's al een heel seizoen midweekvoetbal spelen."


Volgens Vandenbempt zou de nederlaag ook zwaar kunnen doorwegen in de beker. "Nu is die geweldige flow en dat gevoel van onoverwinnelijkheid onder Cornelis aan de vooravond van het duel met Union toch maar verdwenen."

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld LordJozef LordJozef over Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden Locolabo Locolabo over Binnen Neerpede zag men al langer de bui hangen: zelfs Besnik Hasi stelde zich vragen LordJozef LordJozef over Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar... EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Zorgwekkende situatie bij Standard doet vragen rijzen over werking Andreas2962 Andreas2962 over Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende kennervb kennervb over Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen RememberLierse RememberLierse over Anderlecht-top gaat Jean Kindermans terughalen: eerste gesprek is al achter de rug André Coenen André Coenen over Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord azizi azizi over 🎥 KV Mechelen heeft onverwachte troeven voor de eindsprint: "Wie dit voorspelde, kon naar het zothuis" Kantine
