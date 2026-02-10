Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

Sporting Charleroi leed het afgelopen weekend een verrassende thuisnederlaag tegen Cercle Brugge. De Carolo's slikten daarbij hun eerste tegengoals van het nieuwe jaar. Peter Vandenbempt kan geen begrip opbrengen voor een opmerkelijke keuze van coach Hans Cornelis.

Charleroi was nog ongeslagen dit jaar en had een stevige defensieve reputatie opgebouwd door vijf opeenvolgende wedstrijden de nul te houden. Tegen Cercle kreeg het echter plots vier tegengoals om de oren.

Charleroi-coach Hans Cornelis besloot om te roteren met het oog op de belangrijke bekerwedstrijd tegen Union, die morgen gespeeld wordt. Zo begonnen met Parfait Guiagon en Yacine Titraoui twee vaste pionnen op de bank tegen Cercle. Een verkeerde keuze, vindt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Een onnodige nederlaag van Charleroi

"Ik had de voorbije weken al veel lof gestrooid over Charleroi-coach Hans Cornelis. Maar nu heeft hij echt wel de verkeerde beslissing genomen door fors te roteren met het oog op de halve finale tegen Union in de Beker", klinkt het duidelijk.

"Zo thuis ineens verliezen en 4 doelpunten incasseren tegen staartploeg Cercle Brugge, was echt niet nodig. Het is niet dat de Carolo's al een heel seizoen midweekvoetbal spelen."



Volgens Vandenbempt zou de nederlaag ook zwaar kunnen doorwegen in de beker. "Nu is die geweldige flow en dat gevoel van onoverwinnelijkheid onder Cornelis aan de vooravond van het duel met Union toch maar verdwenen."