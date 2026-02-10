Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt

Respect is op zijn plek voor hoe KAA Gent en voormalig voorzitter Ivan De Witte een pakkend moment hebben afgehandeld. Journalisten zullen in Gent voortaan verwelkomd worden in de Perszaal Roland Lebuf, vernoemd naar de onlangs overleden perssyndicus.

Roland was nog veel meer dan dat: hij was ook een begenadigd boks- en voetbaljournalist en liet in de latere fase van zijn leven zijn voorkeur blijken als gepassioneerd KAA Gent-supporter. Eerder meldden we al dat Roland op 21 januari overleed, op 88-jarige leeftijd. Voor aanvang van de thuismatch tegen OHL werd voor hem een minuut stilte gehouden.

In een wereld die razendsnel vooruitgaat blijft het vaak bij dit korte herdenkingsmoment, ook al is het elke keer triest wanneer een voetbalclub afscheid moet nemen van een gewaardeerd persoon. Het is mooi dat Gent het initiatief genomen heeft om verder stil te staan bij het leven van Roland. Dat gebeurde in het laatste uur voor de aftrap.

Perszaal Roland Lebuf onderdeel van stadion KAA Gent

De perszaal werd omgedoopt tot de Perszaal Roland Lebuf. Dit ging gepaard met een eerbetoon, met bloemen voor de naasten van Roland, onder andere zijn partner Annick. Zij nam zelf ook even het woord om iedereen te bedanken. Het was knap dat Ivan De Witte als ex-voorzitter erop stond om hierbij aanwezig te zijn en namens zichzelf en Michel Louwagie te uiten met welke warmte hij aan Roland zal terugdenken.

De Witte prees de gave van Lebuf om kritisch te zijn zonder mensen te kwetsen. "Roland is op dat vlak een voorbeeld voor de journalistiek." Uiteraard kon het al eens tot een meningsverschil komen, maar dat legden ze altijd heel snel bij. "Ik vond hem een heel grote meneer. Voor mij is Roland gedurende 25 jaar belangrijk geweest, en zal hij belangrijk blijven."

Gent gaat waardig om met hard verlies



De emotie in zijn stem onderstreepte hoezeer het De Witte had aangegrepen. "Het bericht dat Roland overleden was, heeft me verrast en diep getroffen." Het is voor Gent een hard verlies, waar ze echter op een klassevolle manier mee omgaan. Dat zal de naasten van Roland zeker helpen bij toekomstige bezoeken aan de Planet Group Arena.