Hij wilde eigenlijk blijven: dit zijn de redenen waarom Edward Still Anderlecht verliet

Het nieuws is officieel: Edward Still is de nieuwe trainer van Watford in de Championship. Maar wat heeft hem ertoe bewogen Anderlecht te verlaten?

Begin deze week is het grote schoonmaak bij Anderlecht, waar sportief directeur Olivier Renard ontslagen werd en waar Edward Still, interim-trainer, maandag de overstap maakte naar Watford.

Terwijl de Brusselaars in vergevorderde onderhandelingen zijn met Antwerp zijn voor de terugkeer van Jean Kindermans naar Neerpede, hoopt Kenneth Bornauw op de komst van een nieuwe hoofdtrainer op zeer korte termijn, in afwachting van een nieuwe sportief directeur.

Anderlecht verwachtte op het moment van het ontslag van Besnik Hasi niet dat ze Edward Still de week erna zouden verliezen, zoals Bornauw maandag toegaf. Maar wat zijn dan de redenen die de voormalige T1 van Kortrijk, Eupen en Charleroi ertoe brachten om de overstap naar Engeland te maken?

De redenen voor het vertrek van Edward Still naar Watford

Volgens informatie van onze collega's van La Dernière Heure hoopte Edward Still nochtans echt om te slagen bij Anderlecht in de rol van hoofdtrainer. Hij gaf zichzelf echter niet de tijd om dat te bereiken.

Zijn vertrek zou sterk verbonden zijn met de crisis die momenteel RSC Anderlecht treft, die niet langer een omgeving biedt die bevorderlijk is voor de ontwikkeling van een jonge trainer. Er waren ook te veel onzekerheden op korte termijn, wat de 35-jarige coach richting de uitgang duwde. Voor de Belgisch-Engelsman vertegenwoordigde het aanbod van Watford dus een ideale bestemming, en Edward Still wilde de Eurostar zeker niet laten passeren.