Frank Boeckx doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

Anderlecht staat voor een ongeziene uitdaging. In enkele dagen tijd raakte paars-wit zowel zijn hoofdtrainer als sportief directeur kwijt. Frank Boeckx deed een pijnlijke vaststelling.

Anderlecht zit plots zonder hoofdtrainer én sportief directeur. Op maandag nam de club afscheid van Olivier Renard en Edward Still (die op weg is naar Watford). Nu moeten de Brusselaars op zoek naar opvolgers.

Een makkelijke taak wordt dat uiteraard niet. Ex-Genk-trainer Thorsten Fink bedankte al vriendelijk voor de job. Paars-wit moet een trainer kunnen vinden die het boeltje in handen wil nemen, mét leiderschap, volgens CEO Kenneth Bornauw.

Frank Boeckx deed een pijnlijke vaststelling bij de HLN Voetbalpodcast. "Ik zei vorige week nog dat er niet veel trainers staan te springen om naar dit Anderlecht te komen. Maar nu is het zelfs pijnlijk duidelijk geworden dat de coaches die er al zíjn niet willen blijven."

Paars-wit moet opnieuw improviseren

Voorlopig neemt Jérémy Taravel over na het vertrek van Edward Still. Anderlecht heeft al serieus moeten puzzelen met oog op de wedstrijd tegen Antwerp.



"Het is een hele rare situatie op een raar moment. Donderdag is er de halve finale van de beker op Antwerp en ze moeten nog zes wedstrijden vol spelen om play-off 1 te halen. De timing van dit alles is niet ideaal", besluit Boeckx.