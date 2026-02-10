Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden

Anderlecht moet in een razendsnel tempo een nieuwe hoofdtrainer vinden. CEO Kenneth Bornauw benadrukte maandag dat het dringend is om een leider te installeren die het vertrouwen van de spelers kan herstellen.

De zoektocht is volop aan de gang, met gesprekken met verschillende kandidaten. Anderlecht wil daarbij vooral een coach die direct beschikbaar is en geen grote transfersommen kost, omdat het clubbudget nauwgezet wordt bewaakt. Het uitgangspunt is om zo snel mogelijk een akkoord te vinden, bij voorkeur nog voor het einde van de week.

Onder de namen die de ronde doen, duikt ook Frank Haise op. De voormalige trainer van Nice staat bekend als een tactisch sterke coach, maar is momenteel ook in gesprek met Rennes. Zijn naam wordt gezien als een interessante optie.

Frank Haise werd ook al genoemd bij Anderlecht

Naast Haise zijn er nog andere kandidaten, waaronder Maarten Martens en Paul Simonis, die samen met twee andere, nog onbekende profielen, op de short-list staan. Andere opties zoals Thorsten Fink en Mark Van Bommel lijken van de baan.

De urgentie voor een nieuwe coach is groot. In elf dagen tijd heeft Anderlecht al drie verschillende trainers op het veld gehad, een situatie die ongezien is in de geschiedenis van de club.



De focus ligt nu volledig op het terugbrengen van stabiliteit en vertrouwen binnen het team. Welke coach kan daarvoor zorgen? Bij Anderlecht beseffen ze ook dat het niet evident is om eerst een coach aan te stellen en dan pas een sportief directeur.