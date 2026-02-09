Marc Coucke geeft uitleg situatie Anderlecht, Vandenhaute krijgt zwarte piet: "Meer geduld met Kompany..."

Foto: © photonews
Marc Coucke heeft in de Tafel Van Gert uitgebreid gesproken over de crisis bij Anderlecht. De eigenaar van Paars-Wit lichtte toe waarom er op korte tijd afscheid werd genomen van trainer Besnik Hasi en technisch directeur Olivier Renard. 

Ook sprak hij met spijt over het vertrek van Vincent Kompany toen Wouter Vandenhaute nog de touwtjes in handen had. “Toen was er drive en visie”, aldus Coucke. "Op een bepaald moment waren we met Kompany iets aan het opbouwen. Maar toen was er een gebrek aan geduld. Wat het geweest zou zijn als Kompany was gebleven, dat weet niemand. Maar dat het anders zou zijn, dat wel. Hij had leiderschap, drive, langetermijn- én kortetermijnspirit.”

Het weekend van de Anderlecht-eigenaar was hectisch. “Dat ik er zondag niet bij was in Genk, kwam omdat we zaterdag intens vergaderd hebben over de club. In de tribune zitten draagt weinig bij, daarom koos ik voor de vergaderingen", zei Coucke.

Coucke zag dat bepaalde mensen niet meer bij de visie pasten

Coucke erkende dat Anderlecht sportief in een moeilijke periode zit. “Het ergste is dat we de jongste tijd veel matchen hebben verloren en er weinig hebben gewonnen. In november zijn we gestart met een nieuwe structuur, met Michael Verschueren als voorzitter en Kenneth Bornauw als CEO. Na enkele maanden volgde een analyse over wie past in wat wij voor ogen hebben.”

Op basis daarvan werd afscheid genomen van enkele mensen die volgens Coucke niet voldeden aan de vereisten. “We hebben tegen een paar mensen moeten zeggen dat ze niet passen in onze visie en waar we naartoe willen. Dat is nooit leuk, maar soms nodig.”

De nieuwe sportief directeur moet er lang zitten

De zoektocht bij Anderlecht richt zich nu op een nieuwe trainer en technisch directeur. “Normaal zoek je eerst een technisch directeur, die kan helpen bij het kiezen van een coach. Maar nu gaan we eerst voor een goede trainer. De technisch directeur moet meteen de juiste zijn, want die zit er hopelijk voor lange tijd", legde Coucke uit.

Volgens de eigenaar ontbrak er de juiste mix op alle vlakken. “Bij het samenstellen van een kern moet alles aanwezig zijn: talent, techniek en mentaliteit. Die balans hebben we niet gevonden. Je mag de lat niet te laag leggen. Anderlecht moet altijd naar topniveau streven, niet tevreden zijn met een vierde plaats.”

Over Romelu Lukaku zijn terugkeer

Coucke houdt zich bewust afzijdig van de trainerskeuze. “Vanaf het moment dat het concreet wordt, houd ik me er volledig buiten. Ik ga me niet moeien met wie het wordt. Maar over structuur, verwachtingen en financiële kaders kan ik wel mijn toegevoegde waarde bieden.”

Financieel is Anderlecht volgens Coucke genoodzaakt keuzes te maken. Zo werd Nilson Angulo tijdens de wintermercato verkocht voor ongeveer 20 miljoen euro. “Als we de Europese poulefase niet halen, moeten we spelers verkopen. Dat geldt voor veel ploegen", aldus de eigenaar.

Ook over een mogelijke terugkeer van Romelu Lukaku was Coucke duidelijk. “Romelu speelt nog, voor Napoli en de Rode Duivels. De club mag niet afhangen van hem. Zijn timing laten we volledig aan hem over. Als hij terugkomt, geweldig, maar het mag niet van hem afhangen.” 

