Jonathan Lardot hakt de knoop door over betwiste goal in Genk-Anderlecht

Anderlecht kreeg zondag tegen KRC Genk opnieuw een harde nederlaag te verwerken. Achteraf waren er vragen bij de Brusselaars over het optreden van scheidsrechter Jasper Vergoote. Jonathan Lardot analyseert in zijn wekelijkse terugblik de controversiële fase.

Het grootste discussiepunt bij Anderlecht lag bij de 1-0 van Genk. Yira Sor scoorde nadat Nathan Saliba na contact met Aaron Bibout bloedend op de grond lag.

De Brusselaars vonden dat de goal afgekeurd had moeten worden. Lardot nuanceert dat. “Ze hebben een beetje gelijk, maar er is een verschil tussen overtreding en de toepassing van het VAR-protocol.”

Jonathan Lardot vond dat ref Vergoote meteen had moeten fluiten

“Bibout had zeker een fout gemaakt en er had een gele kaart kunnen vallen. Maar toen de scheidsrechter besloot door te spelen, kreeg Anderlecht de bal terug en startte een nieuwe fase. Volgens het protocol is het dan correct dat het doelpunt blijft staan", aldus Lardot.

Hij sluit af met een kanttekening over het voetbalgevoel. “Ik had liever gezien dat de scheidsrechter meteen floot, dat begrijp ik."

"Maar volgens de regels kon het doelpunt niet meer worden afgekeurd. Arbitrage en het gevoel van voetbal lopen soms uit elkaar, maar qua toepassing valt de scheidsrechter weinig te verwijten.”