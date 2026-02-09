De aanvoerder van SL16 FC, Afonso N'Salambi droomt ervan om bij de profs te debuteren in de kleuren van Standard, waar hij al sinds zijn achtste speelt. Maar op dit sleutelmoment in zijn carrière zou de Luikenaar ook kunnen bezwijken voor de lokroep uit het buitenland.

Sinds zijn achtste zit Afonso N'Salambi in de jeugdacademie van Standard en kwam hij al veel van de huidige A-kern tegen: van Henry Lawrence tot Ibe Hautekiet, en ook Daan Dierckx, Léandre Kuavita en Hakim Sahabo, die net naar AEK Athene verhuisde.

Op zijn 20e is de middenvelder aanvoerder van SL16 FC in Eerste Amateur en hij scoorde dit seizoen al vier keer, en dat op een positie die niet echt zijn natuurlijke rol is.

Als echt type voor het middenveld wordt N'Salambi vaak verplaatst naar een nummer 10-rol, wat niet zijn voorkeur heeft, maar toch levert hij sterke prestaties. Volgens onze informatie volgen meerdere buitenlandse clubs, ook uit de top vijf, hem en willen ze hem begeleiden in zijn post-opleiding voordat ze hem de kans geven om bij de profs te debuteren.

Afonso N'Salambi droomt van de A-kern van Standard en wacht op zijn kans

Zijn contract loopt eind dit seizoen af, met een optie om met een jaar te verlengen, waardoor Afonso N'Salambi op een sleutelmoment in zijn carrière zit. Terwijl hij in januari 21 wordt, hoopt hij op zijn kans bij Standard: hij is niet ver van het Sclessinstadion geboren, in een gezin van Rouche-supporters.



Als dat niet lukt en er hem opnieuw een seizoen bij de U23 te wachten staat, zou Afonso N'Salambi Standard kunnen verlaten, zo'n twaalf jaar na zijn komst. Hij zou er zijn broer Prince N'Salambi (16) achterlaten, die nu bij de U18 speelt.