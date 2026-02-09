Hij kon al in 2022 naar Anderlecht: het onwaarschijnlijke parcours van Jérémy Taravel

Hij kon al in 2022 naar Anderlecht: het onwaarschijnlijke parcours van Jérémy Taravel
Zou u nog niet zo lang geleden hebben durven wedden dat Jérémy Taravel, T4 van RSC Anderlecht, vóór het einde van het seizoen een wedstrijd als hoofdcoach van het eerste elftal zou leiden? Wij ook niet. En als je naar het parcours van de interim-T1 kijkt, is het nog verrassender.

Hij zal zich moeten knijpen om het te geloven en zal zeker een exemplaar van het wedstrijdformulier bewaren, donderdag, op de Bosuil. Jérémy Taravel zal immers de geschiedenis ingaan als hoofdtrainer van RSC Anderlecht - ook al is het zeer waarschijnlijk maar voor twee wedstrijden. 

Niets leek aan te tonen dat Taravel ooit interim-trainer van Paars & Wit zou worden. Hoewel sommige assistenten natuurlijk altijd de ambitie hebben om de baas te worden, kun je dit soort intenties moeilijk toeschrijven aan... de T4, de status van de inwoner van Vincennes bij het begin van het seizoen. Er was een behoorlijke aaneenschakeling van omstandigheden nodig om hem aan het roer te krijgen: ontslag van Hasi, vertrek van Biglia en Still, en de moeilijkheid voor de directie om de nieuwe trainer te vinden.

Taravel had geflirt met Anderlecht als speler... voor de Futures

Het parcours van Jérémy Taravel is des te onwaarschijnlijker omdat hij al hoopte zich bij Anderlecht te voegen voordat hij zijn voetbalschoenen aan de haak hing. Niet als speler: de zeer eerlijke centrale verdediger die Taravel was, kende slechts een korte ervaring op topniveau, bij AA Gent. Het is vooral bij Lokeren dat hij schitterde (125 wedstrijden van 2010 tot 2013).

In 2022 kwam Jérémy Taravel aan het einde van een meer dan behoorlijke carrière, maar waagde hij een laatste uitdaging: de "veteraan" worden van RSCA Futures. Helaas voor hem zou zijn cardioloog na de medische tests (geslaagd) een kleine afwijking ontdekken die hem dwingt om uit voorzorg te stoppen met voetballen.

"De cardioloog zei me dat ik misschien nog vijf jaar op het hoogste niveau kon spelen zonder dat me iets zou overkomen, maar dat me ook na twee weken in de provinciale reeksen dingen konden overkomen", vertelde hij. Resultaat: het is... David Hubert die de ervaren speler van RSCA Futures wordt. Vervolgens de trainer van de U18... en de rest behoort tot de geschiedenis, zoals men zegt.

Van Union naar Standard... en dan naar Anderlecht

Zijn verhaal naast het veld heeft Jérémy Taravel dan weer besloten om eerst te schrijven bij Virton, en vervolgens bij Union als coach van de U18. Nadien werd hij assistent van zijn vriend Ivan Leko bij Standard (de twee mannen kenden elkaar goed van Lokeren, waar ze bijna 100 wedstrijden samen speelden), en hij zou afgelopen zomer "naar de vijand overstappen", door deel uit te maken van de staf van Besnik Hasi.

De komst van Taravel naar Neerpede leek een beetje in de sterren geschreven, des te meer omdat op het moment van zijn afgeketste transfer al discussies hadden plaatsgevonden over een functie binnen de staf van de jeugdploegen van Anderlecht.

