Anderlecht zit zonder trainer én sportief directeur: CEO Kenneth Bornauw zegt wat er gaat gebeuren

Na het vertrek van meerdere sleutelfiguren staat Anderlecht voor cruciale keuzes. Met belangrijke wedstrijden voor de deur wil paars-wit snel duidelijkheid scheppen over de sportieve leiding en vooral over wie straks het roer overneemt.

Na de exodus bij Anderlecht is het nu kwestie van snel voor opvolgers te zorgen. Jérémy Taravel zit donderdag op de bank tegen Antwerp en waarschijnlijk ook zondag tegen La Louvière.

Hij neemt over na het ontslag van Besnik Hasi én het vertrek van Edward Still die naar Watford vertrekt. CEO Kenneth Bornauw vertelde bij Sporza al hoe paars-wit het nu gaat aanpakken. Want buiten een nieuwe coach hebben de Brusselaars nood aan een nieuwe sportief directeur. Olivier Renard kreeg maandagochtend ook zijn C4.

Eerst een coach, daarna pas een sportief directeur bij Anderlecht

"Idealiter doe je dat inderdaad in die volgorde: eerst een sportief directeur en dan een coach", vertelde Bornauw aan Sporza. "Maar een coach is nu wel het meest urgente. Dus moeten we ervoor zorgen dat er op korte termijn een nieuwe hoofdcoach is."

Bornauw plakt daar ook al een duidelijke tijd op. "Het is de ambitie om tegen het einde van de week aan akkoord te bereiken." Op een opvolger voor Olivier Renard is het nog wat langer wachten.


"Ook de zoektocht naar een sportief directeur is al in gang gezet, al is dat eerder iets voor de middellange termijn. De timing dwingt ons nu om eerst een nieuwe hoofdcoach aan te stellen. We hebben nood aan sterk leiderschap. Iemand die vertrouwen kan brengen en iemand die Anderlecht weer kan laten voetballen", aldus Bornauw.

Anderlecht

