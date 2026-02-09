"Onverklaarbaar hoe Union daar kon scoren": gemiste kans voor La Louvière?

La Louvière kwam tegen Union SG op voorsprong. Een stunt of puntendeling leek in de maak, maar uiteindelijk bleef de ploeg van Frédéric Taquin met lege handen achter.

Bijna niks weggegeven

Trainer Frédéric Taquin was na afloop van de wedstrijd tegen de competitieleider tevreden over wat zijn ploeg liet zien, al bleef hij uiteindelijk wel met lege handen achter.

“We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Het was een bijna perfecte eerste helft, waar we bijna niks weggegeven hebben”, klinkt het na afloop bij Sporza.

Uiteindelijk viel de 1-1 op een slecht moment, vlak voor de rust. “Die gelijkmaker was het keerpunt in de wedstrijd, het is onverklaarbaar hoe Union daar kon scoren.”

Had La Louvière een punt verdiend tegen Union?

La Louvière bleef tegen de landskampioen goed meevallen in de tweede helft. “Ook in de tweede helft speelden we solide, maar op een detail wordt het weer beslist. We hebben goed standgehouden en Union tot het uiterste gedreven.”

Lees ook... Kampioen krijgt 44 minuten lang geen bal tussen palen: "En dan leer je een andere kant van Union kennen"›

Volgens de trainer had zijn ploeg misschien wel wat meer verdiend. “Een punt was zeker verdiend geweest, het is jammer dat het uiteindelijk voor ons verkeerd uitdraait. Maar ik ben niet gefrustreerd, Union is gewoon een heel sterke ploeg”, besloot hij.